Минэкологии: Татарстан – лидер ПФО по инвестициям в окружающую среду

Татарстан на протяжении многих лет по объему инвестиций в охрану окружающей среды лидирует в Приволжском Федеральном округе. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии ведомства.

«Республика Татарстан на протяжении многих лет по объему инвестиций в охрану окружающей среды — лидер в ПФО. В общей сложности за год из бюджетов всех уровней, в том числе с учетом инвестиций предприятий, направлено более 11,5 млрд рублей», — сказал он.

К примеру, сметная стоимость проекта по реконструкции биологических очистных сооружений Казани составляет более 7 млрд рублей. Иловые поля биологических очистных сооружений города занимают около 100 гектаров площади. Объект превысил свою проектную мощность, в осадке присутствуют болезнетворные микроорганизмы, кишечная палочка. С 2019 года по поручению Президента РТ экологи занимались подбором технологий для проекта рекультивации иловых полей.

Мероприятие по рекультивации было заявлено в Минприроды России на федеральное софинансирование в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по направлению «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге». Распоряжением Правительства РФ в прошлом году из федерального бюджета было выделено 548 млн рублей. Общая сумма с учетом софинансирования из бюджета Татарстана в размере 128,5 млн рублей составит 676,5 млн рублей. Рекультивация проводится с использованием метода геотурбирования.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с «майским» указом Президента России Владимира Путина.