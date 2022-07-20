Павел Шмаков: «При подготовке к олимпиадам в помощь приходят цифровые платформы»

Салават Камалетдинов

Кому подходит дистанционное обучение, в чем преимущества онлайн-образования и как защитить школьников от негативной информации в интернете рассказал основатель и директор казанской школы-интерната «Специализированный олимпиадно-научный центр “СОлНЦе”» Павел Шмаков.

Павел Шмаков работал директором Академического колледжа при Казанского государственном университете, директором Лицея имени Лобачевского при КФУ. Кроме того, он был преподавателем математики, физики, химии в школах Финляндии, а также занимался научной работой на кафедре педагогического образования Хельсинкского университета. Школа«СОлНЦе» для детей, проявивших выдающиеся способности, была создана им с коллективом педагогов-единомышленников в 2013 году.

В Год цифровизации в Татарстане Ак Барс Банк передает татарстанским учителям 12 тыс. ноутбуков, которые заменят устаревшую технику в школах. Проект реализуется по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова и направлен на цифровизацию сферы образования.

«Онлайн-образование имеет смысл, когда оно используется вместе с офлайн»

– Павел Анатольевич, применяется ли в вашей школе онлайн-обучение?

– Онлайн-образование применяется частично, например, когда учитель находится в командировке, либо когда ребенок болеет. Сейчас мы создаем школу в Нижнекамске, в этом нас поддерживает мэрия, Президент Татарстана. Скорее всего, по ряду предметов будем применять онлайн-обучение. Здание для новой школы уже есть, но оно пока не освоено. Поэтому мы на базе разных школ проводим экзамены, встречаемся с учителями, родителями.

В этой школе будут работать свои учителя, но ученики иногда будут приезжать в Казань на сессии, для консультаций. И частично будет использоваться онлайн-обучение. Одновременно ведем переговоры об открытии школы в Набережных Челнах.

Фото: © Салават Камалетдинов

– Оправдано ли, на ваш взгляд, введение дистанционного обучения для школьников, если не считать пандемию, когда это была вынужденная мера?

– Для некоторых школьников дистанционное обучение оправдано. Есть определенная категория детей, которые умеют работать самостоятельно, им нужны только консультации. Но их не так много, может быть, четверть детей, которые умеют учиться самостоятельно. Вот для них онлайн даже полезен.

Для большинства детей было не так хорошо, когда месяцами они обучались дистанционно. Это означает, что дети не могут себя организовать, а родителям некогда.

Во время дистанционного обучения в пандемию использовали различные электронные образовательные сервисы. Мы много платформ уже освоили, и учителя применяют разные платформы.

– Но все же, сможет ли в будущем онлайн-обучение заменить традиционную форму получения образования?

– Я не думаю, что будет полный переход на дистанционное обучение. А использовать онлайн-образование отдельными частями – это удобно. Как промежуточная и частичная форма образования – это правильно. Но «живое» общение в школе между учителем и учеником чрезвычайно важно для детей. На мой взгляд, онлайн-образование имеет смысл, когда оно используется частично вместе с офлайн.

«Защитить ребенка от негатива в интернете можно, уделяя больше внимания пропаганде всего хорошего»

– В вашей школе ученикам разрешается пользоваться гаджетами?

– У нас в школе гаджеты не рекомендованы, но их не отбирают. Это значит, что любой школьник может их иметь на уроке и с разрешения учителя может ими пользоваться. Если на перемене ему нужно, он может подойти к учителю и попросить разрешения позвонить или войти в электронную книгу. Но без разрешения они не рекомендованы. В таком случае, если ребенок пользуется гаджетом, мы сообщаем родителям. Но мы не отбираем, считаем, что это нельзя делать.

Фото: © Султан Исхаков

– Как защитить ребенка от негативной информации в интернете?

– Это, прежде всего, зависит от родителей, от воспитания ребенка. Потому что ребенок в свободное время, если ему родители разрешают, может пользоваться чем угодно. Это зависит от общей культуры страны, школы и родителей. Защитить можно, только применяя определенные воспитательные меры, уделяя больше внимания пропаганде всего здорового и хорошего.

«Есть много возможностей подготовиться к олимпиадам, но это подходит для высокомотивированных детей»

– Как у вас проходит подготовка школьников к олимпиадам?

– У нас постоянно проходит профильное обучение, дети участвуют в сборах в других городах, используют цифровые платформы, когда кто-то готовится заочно. Проходят олимпиадные недели. У нас школа учится неформально – с 15 августа до 15 июля. И все это время идет подготовка к олимпиадам. Разумеется, в помощь приходят и цифровые платформы. Больше других мы освоили Zoom иDiscord. Еще применяется образовательная платформа «ЯКласс».

Фото: © Салават Камалетдинов

– Может ли школьник подготовиться к олимпиаде самостоятельно?

– Может, но это очень трудно. В интернете есть много возможностей подготовиться к олимпиадам. Но это подходит для высокомотивированных детей, а таких немного. Большая часть детей хочется заниматься музыкой, футболом, но есть треть детей, которые хотят учиться. И вот из них, может быть, тоже треть – мотивированные школьники. Но и им нужна помощь взрослого.

То есть при наличии хорошего учителя высокомотивированный ребенок может готовиться самостоятельно вне центра подготовки к олимпиадам, где есть специалисты. Подготовка ведется во многих центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кирова и других городов. А совсем одному готовиться очень трудно.

– Какие советы вы можете дать школьникам, которые хотят победить в олимпиаде?

– Прежде всего, нужно найти хорошего наставника. Это самое важное. Если ребенок стремится к победе и у него есть хороший наставник, то вместе они решат все проблемы. Наставник – это либо хороший учитель, либо какая-то структура.

На самом деле, хорошими наставниками могут быть и родители, но они, как правило, заняты. Это тоже должны быть высокомотивированные родители.