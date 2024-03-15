«Не откладываем»: Депутат Госсовета РТ с супругой проголосовали в первый день выборов

Депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин вместе с супругой проголосовали в первый день выборов. Как рассказал парламентарий в своем телеграм-канале, семья посетила избирательный участок №2832 в детском саду №118 «Яблочко» во время обеда.

«Не откладываем это важное событие на последний момент. Хотим быть одними из первых, кто отдаст свой голос за будущее нашей страны. Выборы - это реальная возможность влиять на жизнь страны не только в ближайшей перспективе. С учетом событий в мире - на долгие годы вперед», – поделился Нигматулин в посте.

Он также отметил, что в первый день голосования на избирательные участки пришло большое количество людей, чему парламентарий был приятно удивлен. Нигматулин посоветовал не откладывать «поход» и другим.

Депутат отметил, что ходить на выборы – эта традиция, которая сформировалась в их семье с самого детства.

«Раньше делали это с родителями, сейчас голосуем сами. Не пропускаем ни одни выборы», – подчеркнул он.

фото: телеграм-канал Руслана Нигматулина