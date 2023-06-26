«Не отказался бы от перехода в «Ак Барс»: Галимов – о «Спартаке», «Нефтехимике» и Знарке

Ансель Галимов: «У меня было желание остаться в «Нефтехимике». Однако с клубом не получилось согласовать условия по сроку контракта»

Фото: hcnh.ru

«Видимо, в “Нефтехимике” посчитали, что расслаблюсь»

Ансель, ваш трансфер в «Спартак» стал для многих неожиданным. Как так вышло, что летом вы перебрались в московскую команду?

У меня было желание остаться в «Нефтехимике». Однако с клубом не получилось согласовать условия по сроку контракта. Видимо, посчитали, что расслаблюсь, если подпишу контракт не на один, а на два года. Мой агент начал искать варианты. Вышел на «Спартак», с которым договорились достаточно быстро. Я хорошо знаком с их системой, они предложили подходящие для меня условия. Приятно вновь присоединиться к этому клубу. Очень радует, что и с семьей буду рядом в Москве, это моя главная опора и поддержка.

Каким будет «Спартак» в следующем сезоне? Каковы амбиции клуба?

Все в клубе прекрасно осознают, что прошлый сезон получился провальным, команда не вышла в плей-офф. Сейчас мы все наблюдаем, как команда преображается в течение межсезонья, подписываются яркие, целеустремленные на результат хоккеисты. Поэтому, уверен, что задачи на ближайший сезон в клубе ставятся самые высокие.

Есть ли у вас примерное понимание, в каком звене вы будете играть в ближайшем сезоне? На первых или вторых ролях?

Пока с Алексеем Юрьевичем Жамновым (главным тренером «Спартака» – прим. Т-и) на этот счет не разговаривали. Я полагаю, что никому из хоккеистов, неважно какого он статуса и мастерства, до старта сезона не гарантировано место в каком-то конкретном звене. Будет конкуренция за место в составе, поэтому прогнозировать сейчас что-то еще рано.

«Все в клубе прекрасно осознают, что прошлый сезон получился провальным, команда не вышла в плей-офф. Сейчас мы все наблюдаем, как команда преображается в течение межсезонья» Фото: hcnh.ru

А справедливо ли говорить, что сейчас «Спартак» немного меняет свое направление? Если при Миронове и Гришине больше делался упор на молодежь, то сейчас в команду зовут все больше и больше матерых игроков КХЛ.

Я думаю, это немного неправильная позиция – категорично делить клубы на те, которые делают упор на молодежь, и на те, которые не делают. Перед руководством команды никогда не ставится задачи конкретно набирать в состав только молодых хоккеистов или напротив только возрастных. Все клубы КХЛ хотят обладать как можно большим количеством игроков, которые объективно на данный момент являются лучшими в лиге. Если, к примеру, молодой хоккеист будет приносить пользу на льду, смысл его не выпускать на лед? То же самое касается и возрастного игрока.

Вообще, возраст хоккеиста – это такой относительный вопрос. Опять-таки, обращаясь к моему опыту, я после 30 лет провел два лучших сезона в карьере по статистике. Твоя физическая форма зависит исключительно от тебя: от тренировок, питания, как ты относишься к своему организму. 30 лет – возраст расцвета для любого спортсмена.

Ансель Галимов играл за «Спартак» полгода в сезоне 2019/20 Фото: spartak.ru

«Знарок – не тот тренер, который любит поругаться с игроками»

Сразу вспомнились слова Хабиба Нурмагомедова об идеальном возрасте спортсмена, ведь он в одном из интервью высказался точь-в-точь, как вы.

Потому что это действительно является правдой. В 30 лет ты находишься в идеальной гармонии со своим ментальным и физическим состоянием.

Вы играли за «Спартак» полгода в сезоне 2019/20. Что это за команда была тогда?

Команду возглавлял Олег Знарок, ассистентами у него работали Витолиньш и Игорь Уланов. Помню, в этот год был ковид и сезон был не доигран.

В свое время про Знарка говорили, что он силен именно как мотиватор, а не тактик.

Олег Валерьевич работал чаше всего в тандеме с Харийсом Витолиньшем. У них была синергия и каждый выполнял свою работу. Знарок больше эмоционально воздействовал на хоккеистов. Харийс был ответственный за тактику.

У вас не было конфликта с Олегом Валерьевичем?

Нет, конфликта никакого не было. Знарок – это вообще не тот тренер, который любит поругаться с игроками. В прессе сейчас зачем-то раздувают то, что не является правдой. Да, он может громко обсуждать с хоккеистом рабочие моменты, но на личности никогда переходить не будет.

«Мы все понимали, какая ответственность лежит на наших плечах перед болельщиками. Осознавали, что не можем их подвести» Фото: hcnh.ru

«Мы доказали критикам, что плей-офф – 21/22 не был случайностью»

Чем вам запомнился прошлый сезоне в «Нефтехимике»?

Первое, что отмечу – мы доказали всем критикам, что выход в плей-офф в сезоне 2021/22 не был случайностью. Потому что многие утверждали, что нам просто повезло тогда. В концовке регулярки этого сезона мы выдали очень мощное выступление и по делу завоевали восьмое на Востоке. Конечно, запомнился первый раунд с «Ак Барсом». Не скажу, что мы были намного слабее их, подвели скорее эмоции, где-то не справились с давлением. Но, в любом случае, мне кажется, серия получилась интересной, где-то непредсказуемой. Отдельно хотелось еще бы поблагодарить болельщиков за этот сезон. В разных уголках страны мы всегда ощущали их поддержку.

Раз уж отметили концовку сезона, расскажите, как черпали мотивацию добывать победу за победой в феврале?

Мы все понимали, какая ответственность лежит на наших плечах перед болельщиками. Осознавали, что не можем их подвести. Да и самим хотелось сыграть в плей-офф, прочувствовать эмоции от игр на вылет, получить особый заряд адреналина от хоккея.

«Нефтехимик» в текущее межсезонье ведет необычную трансферную политику. Подписывает очень молодых, малоизвестных хоккеистов, практически не усиляется опытными игроками. Возможно, с ними тренерскому штабу будет проще работать?

Я сейчас хоккеист «Спартака» и комментировать работу не в праве. Это их внутренняя кухня. Время покажет.

Ансель, в этом сезоне вы играли против «Ак Барса» Знарка и Билялетдинова. В чем отличие?

Я отличий особых по игре не почувствовал.

Ваш младший брат Эмиль играл в «Ак Барсе» в сезоне 2019/20. А вас судьба с казанским клубом как-то постоянно разъединяла. Нет сожаления, что не удалось попробовать свои силы в главной команде Татарстана?

Если бы у меня было предложение от «Ак Барса», я бы никогда не отказался от него.

Даже трудно немного поверить в то, что «Ак Барс» вами никогда не интересовался.

Ну, я по крайней мере об этом не знаю.

«Меня первое время удивляло, насколько Боб Хартли в «Авангарде» скрупулезно относится к тому, как хоккеист должен встать на вбрасывании, как должен поставить клюшку, коньки» Фото: hawk.ru

«В раздевалке “Авангарда” смотрели много видео с матчей НХЛ»

Можно ли назвать этапы карьеры в «Динамо» и «Авангарде» – пиком вашей карьеры?

Нет, это просто периоды моей карьеры. Ничего сверхъестественного выделить не могу.

А расскажите что-то интересное о работе с Бобом Хартли в «Авангарде». За короткий промежуток времени он стал настоящей легендой тренерского цеха в КХЛ.

Очень много уделяет времени мелочам. Причем во всех смыслах. Меня первое время удивляло, насколько он скрупулезно относится к тому, как хоккеист должен встать на вбрасывании, как должен поставить клюшку, коньки. Внимание к деталям для него превыше всего. Помню, в раздевалке мы смотрели очень много видео с матчей НХЛ. Для нас это была будто бы методичка, на которую нужно было ориентироваться. Постоянно еще снимали на видео наши тренировки в «Авангарде». Потом разбирали их все вместе.

А за питанием хоккеистов Хартли сильно следит? Бытует мнение, что тренеры НХЛ делают на этом особо пристальный акцент

Да нет, особо серьезных запретов по питанию не было. Сам следишь за тем, что ешь.

Как вы готовитесь к сезону?

Я уже четвертый год готовлюсь с одним тренером. Считаю, что подготовка к сезону начинается после того, как сыграешь последний матч в сезоне. После этого дня ты начинаешь подготовку к предстоящему сезону. Ты должен быть профессионалом, если хочешь играть на таком уровне.

«Утром я ходил тренироваться, а с 14 до 22 часов были онлайн-лекции. Я сидел на них, потом готовился к следующему дню, учил и готовил доклады. Как-то так» Фото: hcnh.ru

«Сейчас по факту вся твоя жизнь – одно сплошное обучение»

Знаю, что прямо сейчас вы параллельно с хоккеем занимаетесь учебой в магистратуре. Где и на какой специальности?

Я обучаюсь в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направлении «Государственная служба и кадровая политика» на заочном отделении.

Как студент, не могу не спросить: насколько интересна и сложна учеба?

Это довольно интересно. Единственная сложность, что я давно не учился, отвык от этого, и тут в 31 год решил получить образование. Это как с тренировкой, если долго не занимаешься, после пары упражнений уже мышцы начинают болеть.

Как пришли к тому, что хотите обучаться именно на этой специальности?

Это был мой целенаправленный выбор. Я понял, что это направление интересно мне, и поступил в вуз. Раньше говорили, что ты учишься ради профессии, а сейчас по факту вся твоя жизнь – одно сплошное обучение. Поэтому не стоит удивляться, что люди моего возраста готовы получать дополнительное образование.

А как проходит ваша практика в вузе?

Я проходил практику в министерстве экономического развития РФ. В течение 2 недель на протяжении 4-5 часов знакомился с государственной службой. Она очень многообразна. Могу с уверенностью сказать, что погружен в учебу сполна. Для меня это очень интересно.

Продуктивно проводите отпуск?

Да. Сейчас опять вспомнил слова про то, что «могу расслабиться» при двухлетнем контракте. У меня сессия совпала с отпуском, который я проводил в Турции. Расскажу вам, как это проходило. Утром я ходил тренироваться, а с 14 до 22 часов были онлайн-лекции. Я сидел на них, потом готовился к следующему дню, учил и готовил доклады. Как-то так.

Ансель, вы по национальности татарин. Есть ли у вас в семье какие-то татарские традиции?

Традиций закрепленных нет. У нас с супругой смешанный брак. Мой сын Мартин спокойно ходит как в церковь, так и в мечеть. Жена меня спокойно поздравляет с Курбан-байрамом, я ее так же поздравляю с ее праздниками. Никакого религиозного барьера нет.

Фото на анонсе: hcnh.ru