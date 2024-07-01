Не оставим никого без помощи: кукморские бойцы СВО получат до 1 млн рублей

В Кукморском районе продолжается набор на контрактную службу. Бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, отправятся защищать родину в зону специальной военной операции. Каждый из них получит различные выплаты, рассказал руководитель исполнительного комитета муниципального образования Азат Гарифуллин. От Минобороны им единовременно выплатят 195 тыс. рублей, от Правительства РТ – 505 тысяч.

«В дополнение к тем выплатам, которые есть со стороны республики, мы выделяем деньги и из нашего района. Например, деньги могут быть перечислены также из организации, где работал контрактник. Поэтому общая сумма за подписание контракта может достичь одного миллиона рублей», – отметил Гарифуллин.

В районе также помогают и семьям военных. В частности, совместно с Министерством лесного хозяйства организуют подвоз дров, совместно с коммунальными службами занимаются проблемами водоснабжения, дорог.

«Члены семей военнослужащих всегда на первом месте. Желающие подписать контракт в нашем районе имеются. Также и из других районов, например из Вятских Полян, к нам приходят, поскольку у нас другие льготы», – заключил руководитель исполкома.

С подробной информацией жители района могут ознакомиться во всех социальных сетях. Также в городе установлены баннеры и рекламные стенды.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой