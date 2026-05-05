«Не остановятся»: волонтеры Тукаевского района продолжают поддерживать бойцов СВО

Тукаевский район продолжает оказывать поддержку бойцам: очередная партия гуманитарной помощи готовится к отправке на передовую.

Депутат района, активист СВО Валерий Тигр совместно с активисткой Гульназ Зариповой, волонтерскими группами «ГератСети НЧ» и «Шьем для наших НЧ» передал груз с военнослужащим из Татарстана с позывным Тесла.

Это не первая совместная акция – работа давно вышла за рамки разовых отправок и стала системной. К инициативе присоединились десятки неравнодушных жителей, которые регулярно помогают в сборе необходимого.

Гульназ Зарипова, известная своими сухими супами и домашними чаями, вновь подготовила продукцию для бойцов. По словам волонтеров, именно такие посылки на передовой ждут с особым теплом. Участники групп «ГератСети НЧ» и «Шьем для наших НЧ» изготовили маскировочные сети, собрали медикаменты, продукты и необходимое снаряжение.

«Когда работают такие люди, когда ты видишь их глаза и понимаешь, что они не остановятся, – это дорогого стоит», – отметил Валерий Тигр.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.