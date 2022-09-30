«Не останавливались ни на день»: кондитерской фабрике Essen исполнилось 10 лет

Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» в этом году отметило свое десятилетие. Накануне для федеральных СМИ и изданий Татарстана был организован пресс-тур на производство и пресс-конференция с участием топ-менеджеров компании. Каких успехов добилась компания за это время и чего ждать любителям сладкого в будущем – в материале «Татар-информа».

«Опыта в сладком сегменте не было, но решили попробовать»

Сейчас кондитерская фабрика ESSEN входит в число компаний-лидеров кондитерской отрасли, при этом идея создания собственного кондитерского производства родилась спонтанно.

«Лет десять назад во время домашнего чаепития, когда я угощал гостей нашими джемами, подумал: джемы “Махеевъ” хороши сами по себе, их можно использовать для приготовления выпечки, есть вместе с печеньем, но… Почему бы не предложить людям уже готовые кондитерские решения? Не карамельки, а что-то сложное, выдающееся. Опыта в сладком сегменте не было, но решили попробовать. Через год у меня уже был бизнес-план, начали работу. И добились успеха. Наша продукция известна не только в России, но и за ее пределами. Регулярно получаем награды на престижных отраслевых выставках, высокие оценки экспертов. Но – что самое главное! – потребители доверяют качеству нашей сладкой продукции. И это самое убедительное подтверждение – конфеты ESSEN знают и любят!» – говорит генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.

22 сентября продукция фабрики получила очередное признание. На выставке WorldFood десерт Qvinto был награжден серебряной медалью, а вафельный батончик “ДаЁжъ!”, молочная плитка Cho Ko-Te и конфеты Q – золотой. Чтобы определить лучших из лучших, жюри тестировало физико-химические и микробиологические показатели продуктов-номинантов в аффилированных лабораториях, также оценивали органолептику продукции, ее оформление, упаковку.

Требования к сырью выше гостовских

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому успехи и достижения ESSEN журналистам продемонстрировали наглядно – в цехах кондитерской фабрики. Главный технолог кондитерской фабрики ESSEN Александр Рудяк показал, как организовано производство, и поделился секретами создания сладостей. История фабрики началась в 2012 году, когда в сентябре начала работу линия экструзионных продуктов. Сейчас тут 17 линий, объем производства составляет 10 млн конфет и 300 тонн сладких изделий в сутки. Фабрика производит более 180 наименований сладкой продукции: батончики, трубочки и конфеты с разнообразными начинками и конфеты на основе полых вафель. Есть и инновационные изделия, например уже ставший легендой батончик в индивидуальной упаковке ТМ «ДаЁжъ!». Он состоит из пяти слоев вафель с карамельной глазировкой, соединенных карамельной прослойкой, в составе также криспи и кусочки арахиса. Форма изделия напоминает ежика, что креативно обыграно и в упаковке изделия. Логотип словно ощетинился иголками.

«На фабрике установлено лучшее оборудование от мировых производителей, поставляющих технологические решения для пищевой отрасли. Линии компоновались под нас, исходя из наших задач проектировали новые узлы, включали инженерную смекалку. Все звенья производственной цепочки максимально оптимизированы – от подачи сырья и до упаковки. Во-первых, это ускоряет производственный процесс; во-вторых, минимизирует “человеческий фактор”, а вместе с ним и возможности ошибки. Контроль работы ведется через мониторы. На экране оператор видит разные параметры: рецептуру, объем загружаемого сырья, вес готового изделия, производительность линии и т.д.», – рассказал Александр Рудяк.

Чтобы стать оператором линии, сотрудники компании проходят специальное обучение, которое занимает не один месяц. Потом сдают экзамен. Все серьезно. На пищевом производстве иначе и быть не может. Качество и безопасность продукции превыше всего. Требования к сырью на фабрике ESSEN гораздо выше гостовских. Сырье преимущественно от российских производителей с надежной репутацией. Импортозамещение идет успешно, перебоев нет. Исключение из массовых видов сырья составляют какао-продукты.

«Люди – главное богатство предприятия»

Пресс-конференцию открыл заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству Дмитрий Жирнов. Он привел основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ESSEN за 10 лет и озвучил итоги работы за 2021 год. За годы работы в производство было инвестировано 8 млрд рублей. Сейчас общая площадь фабрики, раскинувшейся на месте бывшего мясного производства, составляет 70 тыс. квадратных метров, но предприятие будет расти. Следующим летом на фабрике появится новый склад площадью 10 тыс. квадратных метров.

«Прошлый год мы закончили с хорошими показателями. Объем отгруженной продукции увеличился на 2,4 тыс. тонн и составил 43 тыс. тонн в сравнении с 2020 годом. Было запущено сразу три линии производства – на одну больше, чем в 2020-м. Производительность труда выросла до 56,7 тонны в год на человека – в 2020 году она составляла 54,9 тонны. И все это не только благодаря высокой автоматизации труда, но и грамотной работе с персоналом», – рассказал Дмитрий Жирнов.

Новые сотрудники получают необходимые знания без отрыва от работы. Адаптация осуществляется за счет наставничества, дополнительного обучения – внутреннего (на рабочем месте) и внешнего (лекции, семинары, вебинары и др.). Это стандартная практика. При появлении вакантных должностей поиск кандидатов ведется, прежде всего, среди сотрудников компании. Сотрудники имеют возможность приобретать спортивные абонементы и санаторно-курортные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории Республики Татарстан, Краснодарского края и Республики Крым по льготной цене. Также сотрудникам доступна материальная помощь в разных жизненных ситуациях (бракосочетание, рождение ребенка и др.).

На предприятии есть собственный медпункт, специальное помещение для отдыха и приема пищи в каждом производственном корпусе, до работы можно доехать с комфортом – на корпоративном транспорте. Очевидно, что именно люди, а не инновационное оборудование – главное богатство предприятия.

Дмитрий Жирнов рассказал, что в 2021 году компания подписала договор о сетевом взаимодействии с Набережночелнинским технологическим техникумом, инициировали обучение по направлению «Кондитер сахаристых изделий», и сейчас эту профессию получают 50 студентов. Они проходят производственную практику на фабрике ESSEN и по окончании техникума могут трудоустроиться в компанию.

«Планируем увеличить выручку на 30%»

Рассказал Дмитрий Жирнов и о том, как живет фабрика в условиях новой реальности: «Главная задача – преодолеть ряд ограничений по обеспечению производства сырьем и материалами при сохранении неизменно высокого качества продукции. На повестке дня – замена части импортных поставщиков на отечественных. Изучаем возможности привлечения различных производителей оборудования, сырья и материалов. Как и прежде, работаем только с надежными поставщиками! Ищем новые логистические маршруты. Непрерывно отбираем и тестируем приемлемые альтернативы, адаптируемся к быстро меняющимся условиям работы и более жестко контролируем ее эффективность, прогнозируем себестоимость на период».

На сегодняшний день в портфеле ESSEN превалирует доля отечественных поставщиков сырья. Отбор строжайший. Специалисты фабрики, прежде чем заключить контракт, выезжают с аудиторской проверкой к поставщику. «Даже специализированные сложные жиры, которые мы раньше закупали за рубежом, сейчас покупаем у отечественной компании», – уточнил главный технолог ESSEN Александр Рудяк.

Резюмируя свою выступление, Дмитрий Жирнов рассказал о планах фабрики: «Сосредоточиться на брендах, раскрывать кондитерскую структуру продаж, продолжить инвестиции в автоматизацию труда. Очень важный пункт в нашей стратегии – расширение комплекса мероприятий по развитию и привлечению персонала».

«Ожидаем прирост на 12%»

Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» на протяжении десяти лет продолжает наращивать объемы производства и продаж своей продукции. О дистрибуции кондитерских изделий и онлайн-продажах рассказал заместитель коммерческого директора по кондитерскому направлению Игорь Озеров.

«Прирост продаж в период с января по август 2022 года включительно составил 10% в сравнении с тем же периодом 2021 года, а по итогам года ожидаем прирост на 12%. Наибольший прирост показали сахаристые изделия – 56,3%. На втором месте мучные изделия – 37,5%, на третьем – шоколадные изделия, объем продаж которых вырос на 6,2%. Драйверы продаж: ТМ “35”, “ДаЁжъ!” и Cho Ko-Te», – сказал Игорь Озеров.

В первый год работы фабрики продукцию отгружали небольшими партиями действующим соусным партнерам, но потом пул был расширен. Сейчас ESSEN работает с 200 крупными дистрибьюторами в РФ и за рубежом. Прирост в тоннаже в канале дистрибьюторов за 8 месяцев 2022 года составил 6%.

«Сейчас работаем со всеми федеральными игроками. Ликвидность нашей продукции высокая, поэтому сети очень заинтересованы во взаимном сотрудничестве с фабрикой. Сначала байеры воспринимали нас исключительно как лидеров соусного сегмента, но со временем мы смогли их убедить, что производим качественную и востребованную кондитерскую продукцию. Мы работаем для людей – производим доступную, вкусную и качественную продукцию», – заметил Игорь Озеров.

«Мы активно развиваем онлайн-продажи. Сотрудничаем с агрегаторами Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Самокат, СберМегаМаркет и др. Ведем активную работу с подразделениями онлайн-продаж крупных сетей. В 2022 году объем E-commerce вырос более чем в 10 раз (по сравнению с 2021 годом)», – заметил Игорь Озеров.

«Люди отдают предпочтение товарам с хорошим качеством и по доступной цене»

Руководитель отдела маркетинга по кондитерскому направлению компании Оксана Кужилева отметила, что успешность предприятия обеспечивается не только высоким качеством продукта, но и доступной ценой на него. По ее словам, покупатели стали тщательнее контролировать расходы и отдавать предпочтения товарам с хорошим качеством и по доступным ценам.

«Несмотря на то что на первый план сегодня выходит фактор низкой цены, качество продукции по-прежнему является важнейшим критерием потребительского выбора. Поиск товаров по промо по-прежнему остается топ-1 стратегией экономии для 66% покупателей. Акции в магазинах настолько сильно влияют на выбор, что четыре из десяти покупателей готовы сменить магазин в поисках более выгодного предложения», – рассказала Кужилева.

Каковы паттерны поведения современных потребителей? 54% отказываются от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. 49% сокращают расходы на отдых и развлечения. 46% потребителей перераспределяют семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого. Конечно, кондитерские изделия не входят в разряд продуктов первой необходимости, но спрос на кондитерские изделия, на шоколад будет всегда. В первую очередь потому, что шоколад – это так называемая аппетитная еда, аромат и вкус которой стимулирует выработку эндорфинов.

Спрос рождает предложение, и фабрика ESSEN продолжает работу. «Благодаря проактивной деятельности и грамотным управленческим решениям мы не останавливали производство ни на один день. Ни в пандемию, ни в период с февраля по май 2022 года. 10 лет – “детский” возраст для такого большого производства. Мы продолжаем расти и работать», – резюмировал Дмитрий Жирнов.

СПРАВКА О КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ ESSEN



Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых передовых в России производственных площадок. На фабрике ESSEN общей площадью 70 тыс. квадратных метров, расположенной в Набережных Челнах, работает 17 линий. Инвестиции в производство за годы работы фабрики составили 8 млрд рублей. Кондитерское производство с 2013 года регулярно подтверждает качество и безопасность продукции, проходя аудиты по ИСО 22000. С 2021 года имеет сертификат «Халяль».



Благодаря автоматизации производственных процессов на фабрике ESSEN добились самой высокой в России производительности труда в кондитерской индустрии – свыше 8,6 млн рублей на человека в год. Запуск трех новых линий в 2021 году позволил суммарно увеличить производительность на 3,5 тонны в час. Была роботизирована укладочная линия конфет и десертов на основе печенья с карамелью.



На кондитерской фабрике работает свыше 750 человек, более 80% из них – рабочий персонал. 69% штата – люди в возрасте от 20 до 40 лет. Объем сотрудников, чей опыт работы на ESSEN превышает 5 лет, составляет 30% от всей численности персонала фабрики. Реклама, www.essenproduction.com

Фотографии предоставлены АО «Эссен Продакшн АГ»