«Не опять, а снова»: Дирекция парков и скверов Казани объявила новогоднюю афишу у Чаши

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Дирекция парков и скверов Казани анонсировала программу мероприятий предстоящих новогодних праздников на площадке у Центра семьи «Казан». В этом году она будет носить название «Не опять, а снова», намекая на ежегодную периодичность зимних праздничных событий.

“У Центра семьи “Казан” с 1 по 7 и 13 января будут проходить разные тематические мероприятия. Например, 1-го числа мы вспомним все советские новогодние фильмы и попоем любимые песни из советского кино. 2-го числа у нас пройдет мероприятие “Карнавальная ночь”, где выступят артисты оригинального жанра, выступит театр Руслана Риманаса. Третьего числа приглашаем вас потанцевать вместе с нами под ретро-ритмы. Это будет музыка 80-х, 90-х, нулевых», – рассказал заместитель начальника Управления культуры Казани Эмиль Мустафин на пресс-конференции в «Татар-информе».

4 января у Чаши запланирована вечеринка в болоньевых штанишках, 5-го января – татарский Новый год с участием известных татарских исполнителей. 6 января состоится детский спектакль в исполнении ДК железнодорожников.

«Седьмого числа, после Рождественской ночи, мы будем водить хороводы вместе с фольклорными коллективами города Казани – встретим русский Новый год. 13 января все вместе с вами проводим старый Новый год. В общем не опять, а снова будем возле главной елки праздновать», – сказал Мустафин.