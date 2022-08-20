Не оправдали ожиданий: Памфилова рассказала Путину о западных фейках к выборам

В преддверии сентябрьских выборов в России западные страны и их «обслуга» запустили фейк о прошедшей избирательной кампании. Однако их творчество не привело к каким-либо долгоиграющим последствиям, а стало лишь «мыльным пузырем», который не поддержали даже противники РФ. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Они начали с прошлой кампании и решили выбросить такую информацию, что депутаты нелегитимны и поэтому подписанные соглашения с ЛНР и ДНР не имеют смысла. Далеко зашли. Но этот „мыльный пузырь“ очень быстро лопнул, потому что даже эксперты, которые к нам относятся довольно критически, просто брезгливо шарахнулись», — объяснила она, отметив, что качество этого вброса не оправдало даже ее ожиданий.

Памфилова отметила, что в подготовке этого фейка были задействованы те, кто покинул Россию «и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник». Она уверена, что это далеко не последний «мыльный пузырь», который всплывет в преддверии и во время выборов.