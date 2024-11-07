Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Не о войне, о людях»: казанские журналисты презентовали документальные фильмы
Сегодня на базе Казанского Федералного Университета во время первого медиафорума исследователей и практиков «ЖУРНАЛИСТИКА БУДУЩЕГО: Диалог в метавселенной» прошла стратегическая сессия «Документальный сторителлинг: право на объективность». На мероприятии прошел показ документальных фильмов татарстанских журналистов Равиля Мукменова и Зуфара Давлетшина.
«Мы снимаем не о войне, мы снимаем о людях», – рассказал перед показом своего фильма Зуфар Давлетшин.
Сегодня опытные журналисты поделились опытом с подрастающим поколением коллег. Гостям медиафорума показали два документальных фильма на тему специальной военной операции. После показа прошло обсуждение фильмов.
«Этот фильм не видел еще никто, кроме меня и Министерства обороны РФ. Это первый показ», – рассказал Равиль Мукменов.
Вопросов от студентов было много. Их одновременно интересовали и сложности работы «за ленточкой», и секреты работы опытных документалистов. Но первые вопросы были о показанных фильмах. Так, например, один из гостей задал вопрос об основной задаче, которую перед собой ставили Равиль и Зуфар при съемке своих материалов.
«Основная задача была показать наших ребят. Интересно смотреть за изменениями, которые происходят с бойцами. Изменение менталитета и отношения к жизни», – рассказал Зуфар Давлетшин.
Фильмы, совершенно непохожие друг на друга, имеют разные задачи.
«Основной моей задачей было показать ужасы войны. Я не мог показать тела вокруг, но мог показать разбитые, оставленные дома и машины. Мог показать мысли бойцов об этом. То, как меняются люди там», – поделился Равиль Мукменов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»