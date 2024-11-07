«Не о войне, о людях»: казанские журналисты презентовали документальные фильмы

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня на базе Казанского Федералного Университета во время первого медиафорума исследователей и практиков «ЖУРНАЛИСТИКА БУДУЩЕГО: Диалог в метавселенной» прошла стратегическая сессия «Документальный сторителлинг: право на объективность». На мероприятии прошел показ документальных фильмов татарстанских журналистов Равиля Мукменова и Зуфара Давлетшина.

«Мы снимаем не о войне, мы снимаем о людях», – рассказал перед показом своего фильма Зуфар Давлетшин.

Сегодня опытные журналисты поделились опытом с подрастающим поколением коллег. Гостям медиафорума показали два документальных фильма на тему специальной военной операции. После показа прошло обсуждение фильмов.

«Этот фильм не видел еще никто, кроме меня и Министерства обороны РФ. Это первый показ», – рассказал Равиль Мукменов.

Вопросов от студентов было много. Их одновременно интересовали и сложности работы «за ленточкой», и секреты работы опытных документалистов. Но первые вопросы были о показанных фильмах. Так, например, один из гостей задал вопрос об основной задаче, которую перед собой ставили Равиль и Зуфар при съемке своих материалов.

«Основная задача была показать наших ребят. Интересно смотреть за изменениями, которые происходят с бойцами. Изменение менталитета и отношения к жизни», – рассказал Зуфар Давлетшин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Фильмы, совершенно непохожие друг на друга, имеют разные задачи.

«Основной моей задачей было показать ужасы войны. Я не мог показать тела вокруг, но мог показать разбитые, оставленные дома и машины. Мог показать мысли бойцов об этом. То, как меняются люди там», – поделился Равиль Мукменов.