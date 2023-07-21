«Не нужно образование»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих на высокую зарплату

В связи с увеличением объемов производства на Казанский пороховой завод требуются люди на основные рабочие позиции. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова.

«Нам требуются основные и вспомогательные рабочие – то есть рабочий персонал в количестве 120 человек», – поделилась она.

В основном на завод требуются люди на различные этапы производства – аппаратчики, прессовщики, сборщики специальных изделий. Михайлова отметила, что для этого достаточно среднего образования.

Обучение новых специалистов проходит на самом заводе, в учебном центре, в течение первых двух недель. То есть к работнику есть всего одно требование – возраст не моложе 18 лет, так как производство на заводе опасное.

Во время обучения заработная плата составляет 45 тыс. рублей, однако сразу по его окончании эта сумма увеличивается до 50 тыс. и выше. Михайлова отметила, что средняя заработная плата на заводе по итогам июня составила около 80 тыс. рублей. При этом в подсчетах учитывались только рабочие специальности, без руководства.

«Это сейчас достойная плата, особенно, если учесть, что для этого не нужно специализированное образование», – считает Татьяна Михайлова.

Кроме высокой заработной платы, предприятие предоставляет компенсацию за съем жилья, а также обеспечение молоком и компенсация затрат на питание. Также, сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется дополнительный двухнедельный отпуск и льготный стаж для выхода на пенсию (7,5 лет для женщин и 10 лет для мужчин)

Узнать информацию подробнее можно по телефону: 554-34-51.