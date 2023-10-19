Не нефтью единой: за счет чего в Татарстане наполнят казну-2024 и на что пойдут деньги

Бюджет республики на 2024 год обсудили на парламентских слушаниях в Госсовете РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Доход федерального бюджета в 2024 году вырастет на 7 трлн рублей

Парламентариям представили краткий прогноз федерального бюджета на 2024 год.

В России ожидаемые доходы в этом году составят 28 трлн рублей, а в 2024-м вырастут до 35,1 трлн рублей. «Разница значительная», – отметил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Что касается расходов, то они составят 36,6 трлн рублей. «Впервые в Российской Федерации наблюдается такой рост расходов за последние 10 лет. Увеличение расходов в первую очередь связано с национальной обороной, а также социальной политикой: 10,8 трлн рублей на нацоборону и 20,7 трлн рублей – на социальную политику», – доложил депутат.

Он подчеркнул, что в следующем году может возникнуть дополнительная нагрузка на бюджеты регионов РФ. По его словам, такая ситуация может возникнуть из-за того, что в доходах региональные бюджеты занимают 28,7%, а в расходах – 32,2%. Якунин также посоветовал членам парламента при обсуждении учитывать федеральные прогнозы.

Заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров в свою очередь подчеркнул, что любой субъект, когда составляет прогноз бюджета на 2-3 года, первым делом основывается на сценарных условиях Правительства Российской Федерации.

Он добавил, что Правительство республики также ориентируется на послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ.

Шамиль Гафаров: «Прогноз бюджета нужно выстаивать исходя из тех социальных обязательств, которые мы взяли на себя перед народом Татарстана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для нас это святое. И исходя из этого выстраиваем нашу работу и прогноз бюджета на последующие годы. Послание Раиса – это та Библия или Коран, которые мы вместе должны выполнять. Но самое главное, что прогноз бюджета нужно выстраивать исходя из тех социальных обязательств, которые мы взяли на себя перед народом Татарстана», – заявил Гафаров.

«ВРП Татарстана в 2024 году вырастет на 2,2%»

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал, что с учетом федеральных и республиканских мер поддержки, а также из-за неблагоприятных погодных условий, оказавших влияние на сектор АПК, по итогам этого года валовой региональный продукт республики оценивается в 3,9 трлн рублей.

«Основной вклад вносит промышленность, строительный сектор, торговля за счет восстановления оборота непродовольственных товаров. По прогнозам, в 2024 году ВРП вырастет на 2,2% в сопоставимых ценах к этому году», – отметил Шагиахметов.

Мидхат Шагиахметов: «Основной вклад вносит промышленность, строительный сектор, торговля за счет восстановления оборота непродовольственных товаров» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он добавил, что наибольший удельный вес в структуре экономики республики занимает промышленность. При этом с учетом реализации планов предприятий в следующем году объем промпроизводства должен вырасти на 2,5%.

АПК вырастет почти на 11%

Кроме того, на 10,7% должно вырасти производство сельскохозяйственной продукции, однако такой значительный рост обусловлен «низкой базой» в этом году. По словам Шагиахметова, основной рост планируется в растениеводстве – почти на 22%, а сектор животноводства вырастет на 1,5% по сравнению с 2023 годом.

«Факторами обеспечения выполнения прогнозных показателей в сфере АПК должны стать реализация и запуск в планируемые сроки инвестиционных проектов, в том числе по увеличению объемов переработки производимой продукции, тиражирование лучшего опыта хозяйств по внедрению технологий для обеспечения эффективности сельхозорганизаций, а также дальнейшее развитие малых форм хозяйств населения», – сказал Шагиахметов.

Он также добавил, что, по прогнозам, оборот розничной торговли в Татарстане в 2024 году вырастет на 2,5%. Рост оборота общественного питания составит от 3% до 4%, в основном благодаря развитию туризма.

В строительном же секторе на будущий год планируется сохранить объемы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства.

«Реализация инвестиционных проектов является одним из ключевых факторов выполнения прогнозов социально-экономического развития. Для стимулирования инвестиций необходимо продолжать работу по улучшению инвестиционного климата», – подчеркнул министр, напомнив, что по итогам прошлого года Татарстан занял второе место по инвестиционной привлекательности среди регионов России.

Радик Гайзатуллин озвучил основные расчеты по доходам и расходам бюджета республики в будущем году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Большая часть доходов поступит от НДФЛ

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин озвучил основные расчеты по доходам и расходам бюджета республики в будущем году. Планируется, что в будущем году эти показатели окажутся на одном уровне.

Что касается доходов, то большая часть в консолидированный бюджет РТ поступит по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 137,5 млрд рублей, а также по налогу на прибыль – 112,8 млрд рублей.

«Расчеты по налогам производились на основе прогнозируемого Министерством экономики фонда оплаты труда», – отметил Гайзатуллин.

От акцизов в консолидированный бюджет поступит 43 млрд рублей, налога на имущество организаций – 39,1 млрд рублей, земельного налога – 8,4 млрд рублей, а транспортный налог оценивается в размере 6,9 млрд рублей. Кроме того, 25,6 млрд поступит от налога на совокупный доход, 2,7 млрд – от налога на имущество физлиц, а неналоговые доходы прогнозируются в размере 22,4 млрд рублей.

Почти во всех отраслях экономики планируется рост, а доходы бюджета будут равняться расходам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр также отметил, что безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 51,7 млрд рублей, из которых почти 45 млрд – субсидии.

Основная часть расходов пойдет на социальные нужды

Общая сумма доходов в консолидированный бюджет Татарстана в 2024 году составит 451,7 млрд рублей, а непосредственно в бюджет РТ – 383,9 млрд рублей. В следующем году расходы, как ожидается, будут равняться доходам.

При этом большая часть средств пойдет на социальные нужды. На образование направят почти 110 млрд рублей, на национальную экономику – 104,7 млрд, здравоохранение – 108 млрд, ЖКХ – 21,1 млрд, социальную политику – 60,3 млрд рублей.

Кроме того, 7,4 млрд направят на социально значимые мероприятия, почти 50 млрд – на общегосударственные вопросы, на культуру – 19,2 млрд рублей, на спорт – 10,5 млрд, а на охрану окружающей среды – 3,5 млрд рублей.

Большая часть средств пойдет на социальные нужды Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На 84% прогноз бюджета несет социальный характер много или мало, не мне судить, но, конечно, хотелось бы больше. С одной стороны, это очень много, а с другой, когда начинаешь обсуждать средний размер зарплаты, стоимость проезда, социальный пакет, когда обращаешь взор на малообеспеченные слои населения – это ничто, хотя в абсолютных цифрах очень много», – отметил Шамиль Гафаров.

При этом он подчеркнул, что пять лет назад бюджет Татарстана составлял 280 млрд рублей. «Задумаемся. Тогда тоже на социальную сферу направляли около 80%, но тогда было 280 млрд, а теперь 380 млрд. При этом бюджет более чем на половину формировался от продажи нефти. Сейчас же доходы от ее продажи занимают около трети всей суммы», – сказал он.