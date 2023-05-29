Готовить шпаргалки можно, использовать – нельзя: в Татарстане прошел самый массовый ЕГЭ

Русский язык является обязательным экзаменом для получения аттестата о среднем общем образовании. Сегодня его сдали более 15 тыс. выпускников этого года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В каждой аудитории по две видеокамеры»

Русский язык является обязательным экзаменом для получения аттестата о среднем общем образовании. Сегодня его сдали более 15 тыс. выпускников этого года, в том числе 207 школьников с ограниченными возможностями здоровья. По всей республике было открыто 98 пунктов проведения ЕГЭ, в том числе 83 ППЭ в школах и 15 пунктов – на дому.

Выпускников допустили в экзаменационные аудитории через рамку металлоискателя и при предъявлении паспорта. С собой на экзамен разрешили взять только пишущую ручку, воду, шоколад, лекарства. Школьники заполнили необходимые бланки и выслушали инструктаж организаторов. Участников предупредили, что запрещено иметь телефоны, фотографировать экзаменационные материалы, пользоваться справочниками, разговаривать, вставать с места.

Выпускников допустили в экзаменационные аудитории через рамку металлоискателя и при предъявлении паспорта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Один из пунктов проведения экзамена, который открылся в казанской гимназии №183, посетил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он осмотрел аудитории, пообщался с организаторами и пожелал школьникам успешной сдачи экзамена. «Главное пожелание для выпускников – не пытаться использовать шпаргалки. Их можно готовить, чтобы запомнить материал, быть уверенным в своих знаниях. Но они должны быть оставлены дома. Не надо приносить их на экзамен», – заявил глава Минобрнауки.

Во всех пунктах ЕГЭ используются технологии получения экзаменационных материалов по интернету. Печать контрольно-измерительных материалов и сканирование бланков происходит строго в аудиториях пунктов проведения экзамена.

Один из пунктов проведения экзамена, который открылся в казанской гимназии №183, посетил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для этого закуплено новое оборудование. Контрольно-измерительные материалы организаторы ЕГЭ получают по защищенным каналам. По русскому языку нужно выполнить 27 заданий. Ни один ученик с документами выйти не сможет. Очень серьезный контроль. В каждой аудитории по две видеокамеры. Никто не имеет право нарушать. Если школьник будет выходить из аудитории более шести-семи раз, то сразу будет взят под особый контроль со стороны Рособрнадзора», – подчеркнул Хадиуллин.

«Наблюдаем за ошибками, которые могут допустить как организаторы, так и выпускники»

Во всех аудиториях пунктов проведения экзамена организовано видеонаблюдение. Кроме того, в пунктах дежурят общественные наблюдатели. Как рассказал глава Минобрнауки, в ЕГЭ задействовали более 4,9 тыс. педагогов. «Все они прошли обучение. Мы неоднократно проводили обучающие мероприятия с руководителями пунктов проведения экзамена, организаторами, техническими специалистами», – отметил он.

Во всех аудиториях пунктов проведения экзамена организовано видеонаблюдение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам федерального общественного наблюдателя Вилии Галиевой, она контролирует работу организаторов и процесс сдачи экзамена выпускниками. «Наблюдаем за ошибками, которые могут допустить как организаторы, так и выпускники. Если аудитории, в которых не проводится экзамен, не опечатаны, это нарушение. Если проблемы с металлорамками – нарушение. В процессе экзамена больше наблюдаем за организаторами – например, как сопровождают учеников, принимают от них материалы. Мы сами никак не взаимодействуем с ними, можем сказать члену Государственной экзаменационной комиссии о нарушении. В конце нашей работы пишем отчет. Мы прошли обучение, где нам объяснили, как вести себя в определенной ситуации», – поделилась она.

Экзамен по русскому языку начался в 10 часов и продлился 3,5 часа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экзамен по русскому языку начался в 10 часов и продлился 3,5 часа. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья его продолжительность увеличена до пяти часов. Минимальный порог по русскому языку составляет 24 балла. Для подтверждения медали «За особые успехи в учении» выпускник должен набрать не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня (получить отметку «пять» по математике базового уровня), а также иметь все итоговые пятерки за курс среднего общего образования и положительные результаты ЕГЭ по предметам по выбору.

Не преодолевшие минимальный порог смогут пересдать обязательный ЕГЭ по русскому языку в резервные дни – 22 июня или 1 июля. Школьники, удаленные с экзамена за нарушения, чьи результаты были аннулированы, смогут сдать ЕГЭ по этому предмету только в следующем учебном году.

Следующий обязательный экзамен у одиннадцатиклассников – по математике. Он состоится 1 июня в тех же пунктах проведения экзаменов, что и русский язык. Планируется, что ЕГЭ по математике профильного уровня сдадут 7517 выпускников этого года, ЕГЭ по математике базового уровня – 7340 школьников, государственный выпускной экзамен – 204 человека.

Результат ЕГЭ по математике базового уровня необходим для получения аттестата о среднем общем образовании. ЕГЭ по профильной математике учитывается и при получении аттестата, и при поступлении в вуз.

Основной, самый массовый период ЕГЭ начался 26 мая и завершается 1 июля.