«Нельзя делать из сел мусорные свалки»: участники праймериз «ЕР» встретились с сабинцами

Повышение цен на продукты питания, возросшая плата за жилищно-коммунальные услуги, целесообразность «мусорной» реформы — эти и другие вопросы задавали жители Сабинского района РТ участникам предварительного голосования «Единой России».

Сегодня в поселке Богатые Сабы с жителями встретились депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский, депутат Госсовета РТ, директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон, глава Аксубаевского района Камиль Гилманов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Фатих Сибагатуллин, преподаватель Казанского медицинского колледжа Марина Сагдиева, преподаватель информатики Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов. Во встрече принял участие и глава Сабинского района Раис Минниханов.

Айдар Гараев, обращаясь к будущим народным избранникам, отметил, что является главой крупного сельского поселения — Шеморданского. Он считает, что «мусорная» реформа до конца не продумана, а повышение цен на вывоз отходов не обосновано.

«Не надо наши города, поселки и села превращать в мусорные свалки! Что нам делать с этими пластиком, пакетами? И нужно ли выделять на переработку дополнительные средства?» — спросил Гараев.

Депутат Госсовета РТ, директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон отметил, что этой теме сейчас уделяется большое внимание, многие решения связаны именно именно с тем, как уйти от свалок.

«Регоператоры, которые занимаются вывозом, проводят у себя первичную сортировку. Но я считаю, что необходимо работать с детьми и молодым поколением, чтобы люди с детских лет понимали, что это важная вещь и начинать прежде всего нужно с себя. Также необходимо повышать требования к производителям, которые сейчас используют огромное количество пластика, чтобы они могли его сортировать и перерабатывать. Здесь еще много работы, мы в самом начале пути», — отметил спикер.

Вопрос, касающийся оттока молодежи из села в крупные города, задал глава Сатышевского сельского поселения Фаиль Шафигуллин: «Что нужно сделать, чтобы удержать молодежь на селе?»

Илья Вольфсон перечислил ряд преимуществ и назвал ряд программ, призванных бороться с проблемой. Среди них — льготная сельская ипотека, развитие общественных пространств, строительство детских садов и школ. «Помимо обязательного образования, дети должны развиваться в кружках. Практически во всех районах возведены ледовые дворцы, спортивные арены, бассейны», — добавил он.

Раиль Шамсутдинов, отвечая на вопрос о повышении цен, подчеркнул, что все изменения стоимости продуктов питания и ЖКХ должны быть обоснованы, а причины этого донесены до людей.

«Каждый чиновник и депутат должен уметь разъяснять, почему произошло повышение цен. Люди должны понимать причину повышения цен, им нужно правильно доносить информацию, чтобы не было голословных обвинений в адрес власти», — отметил спикер.

Педагог озвучил и свои программные намерения. Он отметил, что сейчас в образовательных учреждениях очень много детей с нарушениями речи. «Для таких детей в некоторых районах нужны школы. Если бюджет не позволяет, то нужно создать специальные классы в школах. Также предлагаю введение в школах ставки по должности учитель-логопед», — сказал Раиль Шамсутдинов. Также, по мнению преподавателя, в каждой школе республики, в которой учится более 100 учеников, в штате необходим медицинский работник. Кроме того, нужна система обучения школьных врачей.

«Также необходимо расширить льготы проездных билетов на городской транспорт для обучающихся в высших и средне-специальных учебных заведениях в городах Татарстана», — отметил докладчик.

В Татарстане продолжаются встречи участников предварительного голосования «Единой России» с жителями районов. Серия встреч уже вышла на финишную прямую — предварительное голосование начнется 24 мая.

Юрий Камалтынов, председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования на выборах в Госдуму РФ, отметил, что есть большой запрос на живое общение избирателей с потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы. Практика таких встреч существовала во время всех кампаний.

«Живая встреча — это лучший способ установить контакт и понять, достойный ли кандидат перед тобой. Можно увидеть, кто чего стоит, может ли человек брать на себя ответственность, чтобы выражать интересы людей, добиваться решения их проблем или нет», — отметил он.

Встречи в рамках предварительного голосования доступны для всех жителей — желающие могут прийти на мероприятие в качестве зрителя и задать кандидатам интересующие вопросы.

Предварительное голосование пройдет по открытой модели с 24 по 30 мая, принять участие в нем сможет каждый татарстанец. За ходом голосования и его законностью будут наблюдать волонтеры и представители общественных организаций.

Фотографии предоставлены изданием «Сабинские зори».