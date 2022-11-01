«Не надо плакать в трубку мужьям»: Жена служащего из Альметьевска обратилась к женщинам

Жительница Альметьевска Лилия, супруга мобилизованного мужчины, дала советы женщинам, чьих мужей, сыновей и отцов призвали по частичной мобилизации на военную службу.

В прямом эфире главы Альметьевского района Тимура Нагуманова Лилия рассказала, что ее муж отправился на боевое слаживание в Казань 29 сентября, и она с большим пониманием относится ко всем женщинам, проводившим своих мужчин на учебные полигоны.

Она посоветовала им быть терпеливыми, не паниковать и никого не винить. «Не нужно никого не винить, а особенно себя, не нужно задавать вопросы: почему так, зачем. Лучше понять, для чего нам дано такое испытание. Кто-то начал больше ценить жизнь, у кого-то финансы ушли на второй план, кто-то начал больше уделять время детям, кто-то вообще начал ценить мужчин», — отметила женщина.

Лилия призвала женщин поддержать своих воинов, ушедших на боевое слаживание, или в зону СВО. «То, что мы плачем, от этого легче не станет. Нужно взять себя в руки, бодрить своего сына, мужа, говорить, что все будет хорошо. Не надо им в трубку плакать, задавать вопросы, как мы будем жить без них. Надо общаться с ними позитивно, они живы-здоровы», — сказала она, добавив, что также будет не лишним сказать доброе слове маме мобилизованного, соседке и всем тем, кто оказался в такой ситуации.

Лилия поблагодарила администрацию города за помощь и поддержку. В Штабе по поддержке семей мобилизованных ей помогли определить ребенка в детский сад, а также найти работу, мужа полностью экипировали. Кроме того, пока муж находился на военной подготовке, она каждые выходные ездила к нему в Казань, так как администрация выделяет автобусы.

«Золотые слова. Я полностью вас поддерживаю, — прокомментировал Тимур Нагуманов. — Нашим ребятам важно чувствовать, что жены и семьи не ревут навзрыд, жизнь у них не кончилась. Им важно понимать, что их вторые половины их ждут, ценят, но при этом ведут абсолютно нормальную жизнь, дети окружены вниманием».

Муж Лилии уже убыл из Казани для дальнейшего прохождения службы, связи с ним пока нет, но она уверена, что скоро все наладится.

Напомним, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября по указу Президента РФ Владимира Путина. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали 300 тыс. резервистов.