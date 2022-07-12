«Не надо импортных побрякушек и железа»: шеф «Татнефти» указал путь к энергобезопасности

Нефтяные компании России должны внедрять новые технологии, чтобы не потерять позиции на рынке. Вместе с тем для наращивания добычи и замещения импортного оборудования нефтяникам нужны налоговые льготы. Об этом, в частности, шла речь на Нефтяном саммите Татарстана, который прошел сегодня в Альметьевске при участии Президента РТ Рустама Минниханова.

Нефтяной саммит Татарстана прошел в Альметьевске при участии Рустама Минниханова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам никто – ни Shell, ни Chevron – технологии не дал»

Традиция обсуждать в летний сезон проблемы нефтяной отрасли существует в Татарстане более 20 лет. Саммит, собиравший прежде «боссов» всей нефтяной промышленности республики, за десятилетия не раз трансформировался и уже в третий раз проходит в рамках Международного нефтегазового молодежного форума.

Один из сохранившихся обычаев – выставка достижений нефтяной отрасли, которую посещает Президент Татарстана. Здесь показали и пластиковые трубы, и «умные» приборы для добычи нефти, и интеллектуальные станции. Стенд ТАНЕКО изобиловал колбами с продукцией нефтекомплексе, которых с каждым годом становится все больше.

Солировала на выставке, конечно же, «Татнефть». Все выставленные компанией экспонаты были импортозамещающими. Компания взялась за их разработку много лет назад, и сейчас почти все технологии отечественные.

«Нам никто – ни Shell, ни Chevron – технологии не дал. Доступ к этим технологиям – работа института. Мы бурили скважины обычными буровыми установками. Сейчас все вопросы решены», – отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Стенд ТАНЕКО изобиловал колбами с продукцией нефтекомплексе, которых с каждым годом становится все больше Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Очевидно, он говорил о сорвавшейся в 2000-х годах сделке по созданию совместного предприятия «Татнефти» с Shell для добычи битумной нефти в Татарстане. Иностранцы захотели владеть лицензией на разработку месторождения. Тогда «Татнефть» начала сама создавать технологии добычи битумной нефти и заказала у отечественных машиностроительных предприятий оборудование – станки для горизонтального бурения и парогенераторы. Сейчас такой нефти в республике добывается почти 4 млн тонн в год.

«Мы легко бы подняли добычу миллионов на 10 тонн в год»

В Татарстане запасы нефти оцениваются почти в 10 млрд тонн, презентовал потенциал добычи гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и «под ногами 58% еще лежит невовлеченных запасов».

«Не надо бегать по экзотическим странам, по северу. А (добывать, – прим. Т-и) в благоустроенном краю, где есть вся социалка, построена вся инфраструктура», – уверен глава компании, которая также ведет проекты в Сирии, Ливии, Ненецком автономном округе, большая часть которого находится за Полярным кругом.

Не преминул Маганов уточнить, что у «Татнефти» самая высокая налоговая нагрузка на 1 тонну нефти. «Если нас уровнять в условиях с другими компаниями, то мы легко бы подняли добычу миллионов на 10 тонн в год. Сегодня, когда страна не выполняет даже квоту ОПЕК+, дайте равные условия», — заявил гендиректор.

Все выставленные «Татнефтью» экспонаты были импортозамещающими Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Слова подтверждались графикой: в прошлом году «Татнефть» заплатила на тонну добытой нефти 19,3 тыс. рублей налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД), для остальных нефтекомпаний налоговая вилка составляла от 15,8 до 16,2 тыс. рублей на тонну.

«Все говорят о подушке безопасности, об импортозамещении. Мы говорим: не надо бегать, где-то искать. Они (разработки, – прим. Т-и) уже есть в достаточном количестве, их надо просто применять. Они все на российском оборудовании – на 90-95%. И не надо импортных побрякушек, и железа. Давайте использовать своё. Если мы будем использовать (свои, – прим. Т-и) решения, то мы обеспечим энергетическую безопасность страны», – заключил Маганов.

Он напомнил, что и на нефтеперерабатывающем заводе ТАНЕКО оборудование полностью отечественное.

«Наиль молодец! Он старался всё сделать красиво. Мы даже не знали, что можем производить. Сегодня всё, что можно было делать у нас, мы делаем», – похвалил гендиректора «Татнефти» Президент РТ.

Тема саммита этого года – «Обеспечение устойчивости нефтегазовой отрасли в контексте современных глобальных вызовов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«То, что Россия представлена в качестве крупного и надежного поставщика, не всем нравится»

Тема саммита этого года – «Обеспечение устойчивости нефтегазовой отрасли в контексте современных глобальных вызовов. Развитие и диверсификация технологий, ресурсной базы и кадрового потенциала». В зале, так как форум все же был молодежным, собрались в основном студенты.

Модератор заседания – эксперт центра энергетики Московской школы управления Сколково Ирина Гайда задала тон дискуссии, предложив выбрать самую актуальную тему в области обеспечения устойчивого развития ТЭК России.

Участники форума через мобильные телефоны выбрали один из вариантов ответов. Больше всего – 27,4% отдали голос за то, что России нужно сохранить позиции в мировой энергетике, 26,7% считают, что нужно переходить к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 23,3% полагают, что самое время развивать технологии и оборудование для нефтедобычи, 15,9% – за цифровизацию и роботизацию ТЭК и лишь 6,8% – за альтернативную энергетику.

Президент посетовал, что ему не предложили принять участие в голосовании, но заметил, что ему интересно мнение молодежи.

«На данном этапе мы должны сохранить позиции России в качестве главного игрока на мировом энергетическом рынке. То, что Россия представлена в качестве крупного и надежного поставщика, не всем нравится. Есть попытки нас на этом рынке подвинуть, закрыть нам технологии. К нашему счастью, многие наши партнеры сохранили отношения, это очень важно. Второе – это технологи, наши институты. Сегодня мы находимся в нефтяной столице Татарстана, где идет очень серьезная работа по созданию образовательного и научно-исследовательского центра мирового уровня. Наша задача – сохранить позиции нашей страны», – высказал свою точку зрения Рустам Минниханов.

В зале, так как форум все же был молодежным, собрались в основном студенты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы работаем на бедных месторождениях с высокой обводненностью до 90% и с тяжелой нефтью»

Ирина Гайда поинтересовалась у хозяина форума Наиля Маганова, поменялась ли у «Татнефти» после февраля стратегия устойчивого развития, которой ранее компания придавала большое значение?

Маганов для начала уточнил, что проголосовал в опросе за то, чтобы ТЭК России сохранил свою позицию на мировом рынке. Он пояснил, что в его понимании ТЭК – это локомотив всей промышленности, так как может размещать заказы на изготовление той или иной продукции.

«После февраля долгосрочные цели компании не претерпели никаких изменений. Они были абсолютно выверенные и отвечали на все вопросы устойчивого развития компании на долгие годы. В качестве индикатора мы поставили рост стоимости компании. Это и есть интегрированная оценка всех процессов (происходящих, – прим. Т-и) в компании», – отметил он.

Глава «Татнефти» добавил, что компания продолжает развивать ESG-направление (ESG – экология, социальная политика и корпоративное управление), а также углублять нефтепереработку.

«По тактическим действиям мы внесли изменения в свою работу, переключились с вектора прироста нефтедобычи, который у нас был. Сегодня все усилия и все инвестиции мы в большей части направили на углубление нефтепереработки. Хотя говорят: куда вам еще углубляться? Но тем не менее мы находим пути. Несмотря на то, что у нас самая совершенная нефтепереработка в Российской Федерации, постсоветском пространстве, да и в Европе тоже», – сказал Маганов.

Второй вектор компании – нефтехимия. «Одновременно мы развиваем направление биотехнологий: новые возможности и технологии демонстрируют новые потребительские качества», – подчеркнул гендиректор.

Наиль Маганов: «У нас самая совершенная нефтепереработка в Российской Федерации, постсоветском пространстве, да и в Европе тоже» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он признал: все чаще на заседаниях совета директоров приходится рассматривать изменения в тактических планах. «Но это текущая ситуация. В целом могу сказать, что ТЭК работает устойчиво», – сказал Маганов.

Модератор пыталась выяснить, в чем залог успеха «Татнефти». Однако гендиректор сделал вид, что не польстился, с ходу заявив: «Мы бедные!»

«У нас больше всех в стране налоговая нагрузка, поэтому, чтобы выживать в этих условиях и конкурировать с другими компаниями, у которых меньше налоговая нагрузка… У нас средний дебит 3 тонны, а мы знаем страны, где закрываются скважины при 10 тоннах, говорят, что это нерентабельно. Мы работаем на бедных месторождениях с высокой обводненностью до 90% и с тяжелой нефтью. Жизнь заставляет. Как говорится, “курочка по зернышку клюет”», – раскрыл секрет успеха Маганов.

Компании смогут засекретить разработку контрсанкционных технологий

Руководитель Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий заявил на форуме, что нужно активнее внедрять собственные технологии.

Александр Трембицкий заявил на форуме, что нужно активнее внедрять собственные технологии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Комитета по экономической политике Госдумы РФ Максим Топилин считает, что нужно не только импортозаместить все товары из недружественных стран, но и достичь полного технологического суверенитета в энергетике. Причем он сообщил о разработке нового законопроекта, который позволит засекретить информацию о разработке новых технологий под грифом «контрсанкционная».

«Это не значит, что страна должна закрываться или быть оторвана от мировых трендов и экономики, компании продолжат работать со своими партнерами в различных странах», – уточнил Топилин.

А первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, который дистанционно подключался к мероприятию, призвал создавать отечественные технологии по доступной стоимости. «То есть чтобы услуга наклонного бурения предоставлялась по сопоставимой цене с иностранными аналогами. То же самое касается нефтепереработки, сейсмики и нефтегазохимии», – заявил он.

Максим Топилин считает, что нужно не только импортозаместить все товары из недружественных стран, но и достичь полного технологического суверенитета в энергетике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В структуре нашей экономики нефтяная промышленность была и остается лидером»

В завершение мероприятия модератор с поинтересовалась у зала, каких знаний не хватает молодым специалистам для решения ключевых вызовов ТЭК. Студенты выбрали в первую очередь междисциплинарные знания, затем навыки бизнес-анализа, следом шли цифровые компетенции.

«Будущее поколение более прогрессивное. Теперь многие вещи пересекаются. Если раньше человек был какого-то профиля или специальности, то сегодня этого недостаточно, надо иметь многопрофильные знания. Самое главное – это образованные и подготовленные люди», – прокомментировал Президент Татарстана.

Минниханов добавил, что республика нуждается в инженерных школах. «Первая инженерная школа создана на базе КФУ и КАМАЗа. Я перед собой вижу цель – Альметьевск должен стать лучшей нефтяной школой. Она уже формируется благодаря индустриальному партнеру – компании „Татнефть”. Без этого дальнейших перспектив нет. Запасы нефти в Татарстане оцениваются в 10 млрд тонн, но эти запасы уже другие. Обводненность достигает 90%, дебит – 3-4 тонны. Нужны современные технологии, и мы способны на это. Опыт добычи сверхвязкой нефти это доказал. Мы добываем 3,6 млн тонн сверхвязкой нефти благодаря российским технологиям, у „Татнефти” накоплено 250 патентов на научные изобретения. Все оборудование – российского производства, это большое достижение», – сказал он.

Рустам Минниханов: «Я перед собой вижу цель – Альметьевск должен стать лучшей нефтяной школой» Фото: president.tatarstan.ru

Президент подчеркнул, что республика – это промышленно развитый регион и без серьезных подготовленных специалистов держать такой темп невозможно.

«В структуре нашей экономики нефтяная промышленность была и остается лидером. Нефть у нас – основа переработки, мы ведем серьезную работу по расширению и углублению нефтепереработки, развитию нефтехимических процессов, производству готовых изделий», – пояснил руководитель республики.

Именно поэтому нужно создание инженерных школ.

«Почему мы с вами встречаемся и хотим заинтересовать вас? Мы не просто в гости вас пригласили. Мы надеемся, что кто-то из вас (участников форума, – прим. Т-и) переедет к нам или будет в партнерстве с нами работать. Мы вас сейчас “загипнотизируем”, сделаем нашими друзьями и дальше будем продвигаться вперед», – пошутил Минниханов.

Он вновь подчеркнул, что очень важно создать мощную образовательную инфраструктуру.