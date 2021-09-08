Создатель автоимперии «Сапсан» на скамье подсудимых: кому и за что он должен 10 млн?

Уголовное дело о мошенничестве влиятельного в прошлом бизнесмена Ильдара Зиннурова было возбуждено еще в 2013 году, однако стартовал процесс только сегодня. Почему дело расследовали так долго и с какими трудностями столкнулись пострадавшие – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Советском суде Казани стартовало дело экс-главы автохолдинга «Сапсан» Ильдара Зиннурова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы не можем вернуть свои деньги почти 10 лет»

В Советском суде Казани стартовало дело экс-главы автохолдинга «Сапсан» Ильдара Зиннурова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

«Мы пытаемся разобраться с делом с 2012 года. Ни конца, ни края этому!» – возмущалась одна из пострадавших Сания Бикмамбетова.

По словам обманутых покупателей, уголовное дело было возбуждено в 2013 году. Объединено в одно производство дело было не сразу. До этого каждый из пострадавших сам в одиночку пытался добиться справедливости и вернуть деньги.

В статусе подозреваемых по делу проходили также два менеджера автохолдинга – Вадим Вагин и Ансар Яппаров. Однако доказать их причастность суду не удалось, дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Сегодня на процесс обвиняемый пришел сам – на время суда он находится под подпиской о невыезде. Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

Сегодня на процесс обвиняемый пришел сам – на время суда он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2012 году Зиннуров присвоил более 10 млн рублей. Эти деньги предназначались на покупку 23 машин – их будущие владельцы уже заключили договоры о покупке, некоторые даже оплатили полную стоимость своих авто. Однако обещанных машин они так и не увидели. Сумма ущерба каждого из пострадавших варьируется от 55 до 800 тысяч рублей. Многие из них брали автокредиты и потребительские кредиты, а затем передавали наличные в салон.

«Нам сказали, что в течение пять дней машины будут у нас, попросили внести деньги. Они не выкупили авто из Москвы, хотя они пришли туда», – рассказывают обманутые клиенты.

Прокуратура уверена, что полученные деньги Зиннуров потратил на себя. Часть средств он направил на нужды других подконтрольных ему компаний – выплату зарплат, возвращение долгов клиентам и оплату услуг ЖКХ.

«Он нигде не прописан, нигде не работает, поэтому якобы не может вернуть деньги. Изначально он собирал всех, обещал выплатить средства, но ничего не сделал», – рассказывали пострадавшие.

Свою вину сегодня Зиннуров не признал. Он заявил, что не понимает суть обвинения. Адвокат обвиняемого попросила суд позволить ей изучение документов, собранных еще в начале расследования дела в 2012 году. Однако против этого выступили пострадавшие.

«Мы думаем, что было достаточно времени для изучения материалов дела. Нам кажется, что это делается для затягивания дела», – заявил один из пострадавших. Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

«Мы думаем, что было достаточно времени для изучения материалов дела. Нам кажется, что это делается для затягивания дела», – заявил один из пострадавших.

Судья ходатайство адвоката удовлетворил. На следующем заседании суду предстоит допросить пострадавших.

Крах автохолдинга Зиннурова начался еще в 2008 году

Проблемы в сети автосалонов «Сапсан» (группа «Таттранском») начались еще в 2008 году. На тот момент автохолдинг, созданный Ильдаром Зиннуровым в 90-е годы в Набережных Челнах, являлся вторым по величине в Татарстане. Бурное развитие компании шло в том числе за счет активного привлечения кредитных средств. К 2008 году компания имела выручку более 10 млрд рублей в год, у нее было 22 салона, в которых были представлены пять иностранных автобрендов.

Однако, во время мирового финансового кризиса 2008 года «Сапсан» не справился с выоской долговой нагрузкой и его бизнес стремительно начал терять позиции.

Сразу несколько банков – среди которых Сбербанк, ВТБ, «АкБарс Банк», Абсолют банк – заявили о проблемах с автокомпанией Зиннурова. В общей сложности она задолжала более 2,3 млрд рублей. Если с некоторыми банками удалось договориться, то отношения с другими перешли в судебную плоскость.

Сразу несколько банков – среди которых Сбербанк, ВТБ, «АкБарс Банк», Абсолют банк – заявили о проблемах с автокомпанией Зиннурова. В общей сложности она задолжала более 2,3 млрд рублей. Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ

Тогда Зиннуров рассказывал, что всеми силами пытается урегулировать ситуацию. Якобы представители банков должны пойти ему на уступки, но для этого необходимо время. Самые сложные отношения тогда у автохолдинга сложились с Абсолют банком. В это же время начали закрываться филиалы «Таттранскома» в Нижнекамске, Альметьевске, Сыктывкаре, Чебоксарах. Из компании начали массово уходить сотрудники.

Тогда Зиннуров так и не смог справиться с кризисом в компании – с автохолдингом начали разрывать дилерские контракты, а сам бизнесмен потерял практически все автосалоны.

По словам Зиннурова, сейчас его ежемесячный заработок составляет порядка 20 тысяч рублей. Пострадавшие однако, утверждаеют, что, несмотря на это, экс-бизнесмен постоянно ездит отдыхать за границу и передвигается по городу за рулем дорогой иномарки.

К слову, в этом году Арбитражный суд РТ освободил Зиннурова от обязательств перед кредиторами, признав его банкротом.