«Не можем по-другому»: семья из Мамадышского района собирает гумпомощь бойцам СВО

Супруги-волонтеры из Мамадышского района активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи военнослужащим. Семья Малясевых из поселка совхоза Пятилетка с первых дней специальной военной операции подключились к доброму делу. Как признаются они сами, по-другому они не могут. Сегодня супруги занимаются не только сбором и доставкой гумпомощи до точки дальнейшей отправки, но также и сами дома изготавливают окопные свечи.

Владимир Малясев проводит в мастерской все свое свободное время. Мужчина делает своеобразные горелки, которые используют для приготовления пищи или разогрева пищи в полевых условиях.

«Блиндажные свечи изготавливаются из жестяных банок, картона и парафина. У волонтера есть свои хитрости, которые упрощают ему работу. Например, многие обрабатывают края банки специальным инструментом пассатижи, а здесь это делается вот на таком устройстве», — рассказывает Владимир.

Правая рука Малясева — его супруга Татьяна. Женщина поддерживает мужа во всех его идеях и начинаниях. Сегодня семья занята сбором очередной партии гуманитарной помощи.

Как отмечают Малясевы, в этом деле никто в стороне не остается. Например, к Татьяне Филипповой супруги приходят сами. Пенсионерка живет далеко от пункта сбора гумпомощи. Женщина для бойцов вяжет теплые носки.

«Как просят, так и вяжем», — улыбается она.

Продукты питания, предметы личной гигиены, теплые вещи, медикаменты, — все это сельчане приносят в местный дом культуры. Ежедневно здесь наблюдается поток неравнодушных женщин, мужчин, бабушек и дедушек.

«Отарское сельское поселение начало оказывать помощь бойцам с самого начала СВО. Оказывается огромная помощь в виде продукции, продуктов питания, волонтеры плетут браслеты выживания», — рассказал глава поселения Мамадышского района Ильдар Фазылов.

Волонтеры Мамадышского района и в эти дни заняты сбором очередной гуманитарной помощи. Если раньше готовили общие наборы, сейчас стараются собирать именные посылки.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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