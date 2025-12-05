«Не мошенник, а горе-бизнесмен»: так назвал себя в суде подозреваемый в хищении 11 млн

Предлагал знакомым вложить деньги в совместный бизнес и кидал их – следствие полагает, что именно по такой схеме Евгений Маркин обманывал своих жертв. Сам он уверяет, что никакого обмана не было, а всего лишь его постигли неудачи, за которыми последовал крах бизнеса. Теперь в этой истории предстоит разобраться следствию.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«С пострадавшей мы находимся в хороших, понимающих человеческих отношениях»

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения Евгению Маркину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обманом выманил у жительницы Чистополя более 11 млн рублей. Сам Маркин мошенником себя не считает, называет себя горе-бизнесменом – уверяет, что он просто неудачный предприниматель, а потерпевшая – его партнер по бизнесу.

В суд Евгений Маркин был доставлен в наручниках, в сопровождении конвоя. Здесь его уже ждала жена. На вопросы журналистов она отвечать отказалась и даже ретировалась на другой этаж, чтобы избежать лишнего внимания. В процессе она не участвовала.

Маркина задержали в среду, он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Я не преступник. Я всего-навсего горе-предприниматель, горе-бизнесмен. С заявителем я по сегодняшний день нахожусь в хороших, понимающих человеческих отношениях. Все дела с потерпевшей я вел в Чистополе, буквально вчера меня задержали, а уже сегодня я в суде в Казани», – рассказал Евгений Маркин.

Сторона защита попросила приобщить к делу свидетельства о рождении двоих детей Маркина, оба несовершеннолетние. А также в качестве смягчающего обстоятельства сам Маркин попросил учесть проблемы со здоровьем его и его жены.

«Я сам больной человек, и жена у меня больна. У меня два зарегистрированных инсульта и недавно я перенес инфаркт», – рассказал Евгений Маркин.

Следователь, однако, настаивал на обратном. Он попросил суд отправить Евгения Маркина в СИЗО на два месяца. Ходатайство следователя поддержал прокурор.

«Учитывая, что Маркин обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет, у предварительного следствия есть основания полагать, что, находясь на свободе, Маркин может скрыться от следствия и суда и продолжать совершать преступления», – зачитал ходатайство следователь.

«Никакого бизнеса не было, просто пыль в глаза»

Судья ходатайство следователя удовлетворил: Евгений Маркин пробудет в СИЗО до 1 февраля следующего года. После этого журналистов попросили покинуть зал заседаний, а подсудимого поместили из-за стола, где он сидел с защитником, в аквариум. Оттуда он начал что-то активно обсуждать с адвокатом.

На данный момент Маркину вменяют пока только один эпизод – об обмане некоей Соколовой. Следствие полагает, что он убедил ее передать ему 11 миллионов 400 тысяч рублей. Не исключено, что в процессе следствия увеличится и число пострадавших, и сумма ущерба. К слову, на процесс пришел мужчина, который представился потерпевшим от действий Евгения Маркина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Раиль Валеев рассказал журналистам, что познакомился с Маркиным в 2020 году. Валеев обратился к нему по объявлению – покупал двери. После этого общение продолжилось, Маркин даже приглашал Валеева в гости. По словам Валеева, Маркин не был похож на потенциального мошенника – казался добрым и деловым человеком.

«Со стороны – примерный семьянин. Жена, хороший дом и машина, дети. Жил он в центре Казани», – рассказал Раиль Валеев.

Спустя время Маркин связался с Валеевым и предложил начать совместный бизнес в сфере строительства. Раиль доверился, вложился, а также согласился стать директором в компании Маркина. Все шло хорошо, пока Раиль не выяснил, что фирма – фикция, у нее даже не было офиса, а деньги, вложенные в общий проект, как оказалось, Маркин ему возвращать не собирался.

«Я пришел по адресу, однако никакого офиса не нашел, его просто не существовало. Позже я узнал, что и фирма, где меня зарегистрировали как директора, и сам Маркин глубоко в долгах. А у самого Маркина не одна фамилия, а несколько, он также представлялся как Марков и Еремкин. Никакого бизнеса не было, просто пыль в глаза. Обманул он меня в 2020-м, в 2021 году завели уголовное дело, однако деньги, которые я ему дал, он так и не вернул», – рассказал Раиль Валеев.

По словам Валеева, он передал Маркину 1,8 млн рублей. Маркин отрицает свою вину, утверждает, что уже вернул Раилю больше миллиона.

«Я не преступник. Преступник – это тот, кто убивает людей, а я просто неудавшийся бизнесмен. Фамилий у меня не три, я просто ее поменял еще в 2010-м, в целях восстановления исторической справедливости», – рассказал Евгений Маркин.

«На самом деле ущерб больше 15 миллионов»

Раиль Валеев утверждает, что обвиняемый пользуется мошеннической схемой с 2020 года – представляется людям бизнесменом, втирается в доверие, предлагает вложиться в общее дело и обманывает.

«Одного из потерпевших он убедил, что владеет базой отдыха, и выманил у него квадроцикл ценой в 550 тысяч рублей. Ни денег, ни квадроцикла потерпевший после не увидел», – рассказал журналистам Раиль Валеев.

По словам Валеева, кроме Соколовой от действий Маркина пострадали как минимум еще четыре человека, включая самого Валеева. Среди пострадавших и сестра Валеева, у которой Маркин выманил 2 млн 150 тысяч.

Если информация, которую озвучил Валеев, найдет свое подтверждение во время следствия, то сумма ущерба перевалит за 15 миллионов.