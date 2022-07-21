«Не могу залезть ему в голову»: Зарипов рассказал о работе с Квартальновым в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «Татар-информу» рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером казанского клуба Дмитрием Квартальновым.

Капитан «Ак Барса» в прошлом сезоне сыграл лишь в 24-х матчах регулярного чемпионата и три игры плей-офф. По итогу сезона Квартальнов и весь его тренерский штаб был уволен из «Ак Барса» за вылет из плей-офф в первом раунде.

«Честно говорю, я не могу залезть Квартальнову в голову. У нас были нормальные рабочие отношения. Но почему-то в плане льда, игрового времени было вот так. Я не ругался с ним на эту тему, не лез к нему с подобными разговорами. Я прекрасно понимаю – стану тренером, и это будет неправильно, если ребята будут лезть с подобными моментами. И тут только мнение и решение тренера имеет значение в плане выбора состава на игру или весь сезон. Конечно, меня такое не слишком устраивало, но он так решил. Может, я где-то на фоне всего этого вспыльчиво отнесся к чему-то, но не более того. Я ничего не мог изменить, я не пойду жаловаться руководству клуба, если на то пошло», - заявил Зарипов нашему изданию.

Также нападающий исключил возможность заговора против Квартальнова со стороны хоккеистов «Ак Барс».

«Давайте отвечу на этот вопрос так: у нас у 70 процентов команды были очень громкие имена за эти три года. Они привыкли побеждать, заявили о себе на высоком уровне. И неужели каждый из нас хотел это имя втоптать в грязь ради того, чтобы слить тренера? Нету такого в хоккее. Во всяком случае, я никогда не видел. И в «Ак Барсе» такое просто невозможно. И ни у кого, кто был рядом со мной на льду или в раздевалке, даже мыслей подобных не было».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию откровенного интервью с Данисом Зариповым.