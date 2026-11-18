Певице Гузель Уразовой задали несколько необычных вопросов. В формате мини-интервью артистка рассказала о личной жизни, семье и отношении к творчеству, передает «Интертат».

Сможете месяц не есть шоколад и сладости?

Вы задели мою больную тему. Если я даю себе слово чего-то не делать или, наоборот, делать, то обычно держу его. Но сказать шоколаду «нет» я не могу.

Смогла бы Гузель Уразова кого-нибудь копировать на сцене?

Нет. Хотите вы этого или нет, Гузель Уразова всегда остается Гузель Уразовой. Я такая, какая есть. Никогда не стремилась кого-то превзойти, мне это не нужно. Я могу петь только как Гузель Уразова.

Сможете собраться и уехать куда-нибудь без детей?

Нет, не смогу. У меня большая семья, много детей, и я хочу радовать их. Честно говоря, я редко забочусь о себе. Живу ради детей, зрителей и сцены. А потом начинает болеть сердце. Поэтому я так не могу.

Смогла бы Гузель Уразова год прожить без гастролей?

На сегодняшний день – нет.

Если предложат провести один день без телефона?

С удовольствием отдохнула бы дня три. Если знаете такое место, обязательно подскажите!

Хотела бы Гузель Уразова стать мамой в пятый раз?

Хотела бы. Я и физически на это способна. Но ведь дело не только в возможности родить ребенка. Мы с Ильдаром думаем так: слава богу, у нас уже четверо детей. Теперь нужно вырастить их и помочь им встать на ноги. Еще хочется увидеть внуков, поэтому, наверное, на этом остановимся.