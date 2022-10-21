«Не мог тренироваться, когда Коби не стало»: звезда УНИКСа Энтони Браун – о НБА и России

В этом сезоне в УНИКС перешел бывший игрок НБА Энтони Браун. В своем первом интервью в России он рассказал редакции «ТИ-Спорт» о кухне в Казани, болельщиках команды, разнице между российским баскетболом и баскетболом США, а также о великом Коби Брайанте, с которым ему удалось поиграть.

Энтони Браун: «Все знают УНИКС в США и Европе» Фото: unics.ru

«Когда тебя приглашает такой клуб, как УНИКС, ты не можешь сказать «нет»

Вы только после тренировки. Расскажите, как работается с Велимиром Перасовичем.

Он отличный тренер. Очень сильный. Он требователен к своим игрокам, потому что сам играл в баскетбол и был хорош.

Уже узнали что-нибудь новое?

Да, конечно! Я до сих пор новичок в Европе, это мой третий год здесь, и я еще ни разу не играл в такой большой команде. И, конечно же, я выучил много нового здесь.

Это самый большой европейский клуб в вашей карьере?

Да, конечно!

А что это значит – получить предложение от УНИКСа?

Все знают УНИКС в США и Европе. Наверное, это топ-10 или топ-15 клуб в Старом Свете. И когда ты получаешь предложение от такой команды, то ты невероятно счастлив. Это большая команда.

Как долго думали над предложением?

Пару часов. Здесь нечего думать. Когда такие большие команды тебе звонят, ты не можешь сказать «нет». Ты просто соглашаешься.

«Я не ожидал, что на презентацию УНИКСа придет так много людей» Фото: unics.ru

В ваши первые дни в Казани у УНИКСа была большая презентация команды. Как вам это мероприятие?

У меня было такое только когда я играл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Я не ожидал, что на презентацию УНИКСа придет так много людей. Вообще я играл только в одной европейской команде, у которой было много фанатов, – во французском «Лиможе». Но здесь было невероятное количество людей.

А как вам атмосфера на домашних матчах УНИКСа?

Очень классная атмосфера, фанаты нас поддерживают. Знаете, мы что-то приносим им и что-то они приносят нам. Наша задача – не разочаровать их. Мне нравится играть при громких трибунах, это добавляет уверенности.

Если сравнивать американских фанатов и европейских, то кто круче?

Да, ваши болельщики похожи на фанатов из колледжей. Потому что фанаты команд колледжа просто бешеные, потому что они молодые и энергичные. В НБА уже не так. Может быть, парочка команд имеют крутых фанатов, как, например, «Голден Стейт Уорриорз». Но в основном там все спокойно. А вот в Европе они по-хорошему бешеные.

«Мы живем с баскетболом»

Как вам уровень Единой лиги ВТБ?

Я думаю, что Единая лига ВТБ на одном уровне с испанской лигой и турецкой. Это топ-3 лиги в Европе, это все говорят. Я успел поиграть в Турции, Испании, Франции. Думаю, что испанская лига самая сильная, а турецкая и российская делят второе место.

А что-то вас удивило?

Все очень большие, физически развитые игроки. Намного сильнее, чем в Турции. В турецкой лиге чуть помягче. Русские игроки больше, сильнее, а арбитры не свистят так много фолов, а значит, больше контактов и больше работы в краске.

Как оцениваете уровень российских игроков?

Слушайте, российские игроки на высоком уровне. В России, во-первых, много очень сильных команд: УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локо». Российские игроки востребованы в Евролиге, много там играли. Да и в НБА можно было встретить россиян: Швед, Мозгов, Кириленко. Кириленко был вообще одним из сильнейших в свое время.

«В НБА можно было встретить россиян. Кириленко был вообще одним из сильнейших в свое время» Фото: er.ru

Как думаете, в чем разница между баскетболом в России и США?

Разница в том, что мы растем с баскетболом, он всегда перед нашими глазами. Большинство россиян видели баскетбол только по телевизору, а мы с самого рождения живем с ним рядом, ходим на баскетбол, посещаем арены НБА и следим за игрой сильнейших команд вживую. Вы видели игры «Лейкерс» только по телевизору, а я ходил в «Стейплс-Центр». Так же работает и наоборот. Вы любите, например, футбол. Вы ходите на футбольные матчи, а мы далеки от него, поэтому и плохо в него играем.

Мне кажется, что есть разница в менталитете.

Да, конечно. Мы можем продать игру, НБА – это бизнес, это про заработок денег. И поэтому мы можем устроить шоу-тайм, мы более раскрепощены в этом плане.

«В Казани очень хорошая итальянская еда»

Вы живете в Казани уже не первый месяц, как вам город?

Казань отличный город. Я живу не так далеко, поэтому не успел еще посмотреть весь город. Но мне нравится, что здесь не так много машин. В Париже, например, очень плотный трафик, очень много людей. Или я жил в Лос-Анджелесе, где тратил на дорогу по несколько часов. Поэтому Казань в этом плане шикарна, я могу добраться очень быстро в любую точку. Правда, я не гуляю так много, зато был в «Туган Авылым», мне понравилось.

Многие легионеры говорят, что у нас очень вкусная еда. Вы согласны?

Я не так много хожу в рестораны, предпочитаю готовить сам. Я нашел пару очень хороших мест в Казани, где можно вкусно покушать. Здесь очень хорошая итальянская еда.

«Казань отличный город. Правда, я не гуляю так много» Фото: unics.ru

«Я не посещал вечеринки в колледже»

Расскажите про свое время в колледже.

В колледже было тяжело, все давалось не так просто. Но я был хорошим студентом, моя мама не позволяла мне получать плохие оценки.

Помните своего первого тренера?

Моим первым тренером был отец, когда я был еще ребенком. Он был тренером в старшей школе и многому меня научил. В колледже тренер тоже был замечательным. Он играл за «Дьюк», его зовут Джонни Доукинс, он играл в «Сан-Антонио Сперс», «Филадельфия Сиксерс» и «Детройт Пистонс». Доукинс был выбран под 10-м номером в первом раунде драфта в 1986 году. Он был очень сильным игроком и стал отличным тренером.

«Все зависит от тебя самого, как ты справляешь с вниманием толпы» Фото: unics.ru

Что значит играть в колледже? Много ли внимания к тебе приковано?

Это зависит от того, в какую школу ты пойдешь. В моей школе все было не так, у нас не было фанатов или каких-то поклонников у игроков. Например, баскетбольные или футбольные школы, там есть свои фан-базы, как у «Аризоны».

А если мы возьмем Зайона Уильямсона?

Он не мог просто ходить по улице, он уже тогда был слишком популярен. Такие колледжи, как «Дьюк», «Северная Каролина», «Кентукки», в них ты суперзвезда, ты практически игрок НБА. Студенты этих колледжей всегда попадают во все рейтинги, когда выбирают лучших молодых игроков. Но знаете, все зависит от тебя самого. Есть много примеров, когда из маленьких колледжей вырастали большие игроки. Взять хотя бы Стефа Карри, он играл за непопулярную школу, за непопулярный колледж и стал суперзвездой. Все зависит от тебя самого, как ты справляешься с вниманием толпы, нужно ли оно тебе вообще.

Как вы справлялись с давлением?

У меня было достаточно свободного времени, но я особо не позволял себе вечеринок. У меня было время и на тренировки, и на друзей, но на какие-то вечеринки я не ходил, в школе точно. В колледже, может быть, чуть-чуть я посещал какие-то тусовки студентов, но мне это особо не нравилось.

«Я думаю, что Единая лига ВТБ на одном уровне с испанской лигой и турецкой» Фото: unics.ru

«Описать Коби Брайанта одним словом? Неустанный!»

Расскажите про свой этап в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Я много для себя узнал, это был мой первый год в НБА. Ты школьник, ты ничего не знаешь, и для тебя это настоящее испытание, мне было всего 23 года.

Что значит для 23-летнего парня играть в «Лейкерс»?

Да для любого человека в любом возрасте играть в ЛАЛ значит многое. Для меня особенно. Это был последний год для Коби Брайанта как для игрока.

Коби Брайант на матче в 2005 году Фото: ru.wikipedia.org / JoeJohnson2 / public domain

А вы играли с Коби?

Да. Всегда вокруг нас было много камер, много журналистов. Это было круто.

Каким он был?

Коби невероятный трудяга. Все видели, как он работает. Он делает это каждый день, каждую ночь. Пока мы выполняли свою программу и думали, что это очень тяжело, он выполнял такую же двойную программу.

Каково было влияние Коби на команду?

Да, он мог играть за четверых или сразу пятерых. Он заряжал нас. Понимаешь, когда у тебя в команде есть Коби Брайант, это как иметь у себя в составе Майкла Джордана.

Опишите Коби одним словом.

Одним словом? Наверное, это невозможно. Но я попробую. Дай подумать… Неустанный! Он всегда был заряжен на победу, и для него было неважно, что стоит перед ним. Он добивался поставленных задач, чего бы ему это ни стоило.

Вы помните тот день, когда его не стало?

Да, миллионы сообщений СМИ о том, что погиб Коби Брайант. Я не тренировался в тот день, я просто не мог в это поверить. Я думал, что это просто фейк. У меня не было возможности тренироваться, как-то двигаться несколько дней. Это невероятно тяжело для всех нас.