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«Не мог спать спокойно, решил ехать»: добровольцев из Буинска проводили в зону СВО
В Буинске прошла отправка в зону специальной военной операции троих военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны. Кадрами в своих соцсетях поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов.
«Мужчины по зову сердца направились туда, где сейчас их ждет страна. Ребята, гордимся вами! Ждем дома», — написал глава района.
Один из добровольцев, Ленар, много раз сопровождал гуманитарный груз от Буинского района в зону специальной военной операции, а теперь решил поехать и сам.
«Не мог спать спокойно, занимался гуманитарной помощью. Видя ситуацию там, в зоне СВО, решил ехать. Там я увидел, как Россия сплотилась, как много людей со всей страны поддерживают задачи специальной военной операции», — заявил военнослужащий.
Вместе с Ленаром отправляются на службу по контракту Евгений и Максим. Максим уже служил по контракту, получил серьезнейшие осколочные ранения, но быстро восстановился и снова поехал в зону спецоперации.
«Иду снова в зону СВО, чтобы на нашей территории был мир, чтобы фашисты не дошли сюда. Живите здесь дружно, а мы идем всех защищать», — объяснил Максим свою мотивацию.
«По зову сердца еду на помощь своим друзьям, на защиту Родины. Желаю всем здоровья, скорее вернуться домой. Победа будет за нами», — так объяснил свой выбор службы по контракту Евгений.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
Фото, видео: пресс-служба Буинского района РТ.
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