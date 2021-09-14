Не сдержал слез: как экс-замминистра МЧС РТ пытался убедить суд выпустить его из СИЗО

Еще полгода экс-замминистра МЧС по РТ Ильхам Насибуллин проведет под стражей по делу о создании мошеннической схемы и хищении 161 млн рублей. Почему свою вину он не признает, и из-за чего расплакался на заседании – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Советском суде Казани после полуторогодового расследования стартовал процесс про громкому делу о хищении 161 млн рублей.

Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

В Советском суде Казани после полуторогодового расследования стартовал процесс про громкому делу о хищении 161 млн рублей. На скамье подсудимых бывший замминистра по делам ГО и ЧС РТ Ильхам Насибуллин и его подельники – генеральный директор ООО «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин и его заместитель Ильнар Гимадиев.

Ожидалось, что сегодня прокуроры озвучат гособвинение, однако Насибуллина и Зиннатуллина не успели этапировать в Казань. В настоящее время обвиняемые находятся в московском СИЗО №5 – в октябре дело внезапно забрали в Центральный аппарат следственного комитета России. Сегодня они участвовали в процессе по видеоконференцсвязи. Гимадиев пришел в суд сам – он находится под домашним арестом.

Ожидалось, что сегодня прокуроры озвучат гособвинение, однако Насибуллина и Зиннатуллина не успели этапировать в Казань. Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Перед началом процесса судья поинтересовался, не возражают ли участники процесса против присутствия СМИ. Обвиняемые и их защитники не возражали, однако против съемки в зале выступили прокуроры. Несмотря на это, судья разрешил журналистам вести съемку и присутствовать на процессе.

Следом прокурор Элина Ильясова ходатайствовала о продлении меры пресечении обвиняемым еще на полгода. Ей понадобилось около получаса, чтобы озвучить характеристики на подсудимых и решения Басманного суда Москвы.

Против такого решения выступили адвокаты. Защитник Насибуллина настаивал, что его подзащитный не собирается скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Кроме того, он просил суд приобщить целую стопку благодарностей экс-замминистра. Защитник также напомнил заслуги Насибуллина во время ликвидации последствий крушения Boeing 737 и участие в поисково-спасательной операции после того, как затонула «Булгария».

«Учитывая все это, мы просим смягчить меру пресечения и отправить Насибуллина под домашний арест», – подытожил адвокат.

С той же просьбой обратился к суду защитник Зиннатуллина. Он сообщил, что после возбуждения уголовного дела многие компании стали расторгать договоры с фирмой его подзащитного. Соответственно, это ударило по сотрудникам компании – многие остались без работы и денег. По его словам, усугубляет ситуацию и то, что на средства фирмы сейчас наложен арест.

«Из раза в раз гособвинение говорит, что он может скрыться, однако подтверждающих доводов нет. Повторюсь, летом прошлого года мой подзащитный был под домашним арестом две недели. За это время он не совершал проступков», – заявил защитник.

«Летом прошлого года мой подзащитный был под домашним арестом две недели. За это время он не совершал проступков», – заявил защитник. Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

Адвокат Гимадиева просил разрешить его подзащитному переехать в деревню. Сам обвиняемый добавил, что сейчас живет в квартире у отца, но еле сводит концы с концами. Он утверждал, в деревне у его матери свое хозяйство и жить его семье там будет куда проще.

Затем судья передал слово подсудимым. Насибуллин сразу же заявил, что свою вину не признает и полностью поддерживает позицию своего адвоката.

«Никаких преступлений я не совершал, личной выгоды не искал. Растраты денег в период моей работы допущено не было», – заявил экс-замминистра, после чего еще раз перечислил суду все свои награды и достижения.

Отдельно Насибуллин прокомментировал предъявляемое ему обвинение в мошенничестве. Гособвинение уверено, что экс-замминситра требовал у местной жительницы миллион рублей и грозился отправить ее сына в тюрьму. Сегодня Насибуллин заявил, что женщина оговорили его, никаких денег у нее он не просил. Он утверждал, что ее сын постоянно прогуливал работу, поэтому его пришлось уволить.

«Дальше работать с ним было невозможно. Так она решила мне отомстить», – добавил Насибуллин.

Против нахождения в СИЗО также выступил Зиннатуллин, заявив о своей невиновности. Он пытался убедить судью, что в материалах уголовного дела нет ни слова от пострадавших или свидетелей о его причастности к преступлению. Однако речь обвиняемого прервал судья.

«Вопрос о вашей виновности сейчас не рассматривается. Я прошу высказаться только по мере пресечения», – обратился судья.

Против нахождения в СИЗО также выступил Зиннатуллин, заявив о своей невиновности. Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

После этого Зиннатулин заметно занервничал и коротко сказал, что выступает против ходатайства прокуроров.

Гимадиев по сравнению со своими соратниками был не так многословен. Он поддержал своего адвоката и попросил суд разрешить ему жить в деревне.

Слушая решение суда, экс-замминистра не смог сдержать слез. Так или иначе, суд встал на сторону гособвинения и оставил меру пресечения каждому из обвиняемых прежней. Следующие полгода Насибуллин и Зиннатуллин проведут в СИЗО, а Гимадиев – по домашним арестом.

За что судят экс-замминистра и его подельников?

Ильхама Насибуллина по подозрению в подлоге и мошенничестве задержали весной прошлого года. Замминистра и его двух соратников обвиняли в том, что они организовали фирму, дублирующую обязанности ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».

Мошенническая схема, по версии следствия, была довольно проста. Злоумышленники предлагали фирмам свою помощь и заключали соответствующие договоры. По факту всю работу выполняли сотрудника ведомства, а полученные деньги уходили Насибуллину и его помощникам. Так с 2013 по 2020 годы им удалось «заработать» 161 млн рублей.

Замминистра и его двух соратников обвиняли в том, что они организовали фирму, дублирующую обязанности ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

«Я не имею никакого отношения к этой фирме. Тем более как госслужащий. Я не занимался покровительством данной организации. Я законопослушный человек, мне всегда доверяли. Я хочу, чтобы наказали тех, кто действительно этого заслуживает», – обращался в день ареста к суду Насибуллин.

Кроме того, экс-замминистра обвинили в том, что он запугивал местную жительницу уголовном преследованием ее сына – директора коммерческой организации. По версии следствия, напуганная женщина передала Насибуллину почти миллион рублей.

Тогда Приволжский суд Казани отправил экс-замминистра в СИЗО на два месяца. На следующий день суд отправил под стражу генерального директора ООО «ОДС РТ»Ленура Зиннатулина и его заместителя Ильнара Гимадиева.

Однако спустя пять месяцев суд смягчил ему меру пресечения и отправил под домашний арест. Таким решение оказалась недовольна прокуратура – спустя две недели Верховный суд РТ вновь отправил Насибуллина под стражу.