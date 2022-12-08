«Не меряйте людей по себе»: Захарова оценила слова Борреля об Африке и России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель усомнился, что жители Африки вряд ли знают, кто такой Владимир Путин и где расположена Россия. Однако ему не стоит судить людей по себе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Боррель прокомментировал так плакаты «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!», которые держали жители столицы Мали.

«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте», — отметила представитель внешнеполитического ведомства в своем телеграм-канале.

Она отметила, что деградация Запада совсем не означает, что другие народы страдают тем же.

«Напомню, как министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров, Премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Черного, спикер Палаты представителей США вместо Украины славит Ухань, Президент США путает Камбоджу с Колумбией», — перечислила Захарова ляпы зарубежных политиков.