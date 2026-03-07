Не менее 80% предприятий АПК должны перейти на российское ПО к 2030 году

Правительство России актуализировало стратегическое направление цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ключевым целевым показателем обновленного документа стал массовый переход отрасли на отечественные цифровые решения.

«К 2030 году не менее 80% российских предприятий и компаний агропромышленного комплекса должны перейти на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Такая приоритетная задача поставлена в обновленной версии стратегического направления в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Еще одной важной целью кабмин обозначил достижение «цифровой зрелости» отрасли. Это планируется реализовать за счет расширения электронного взаимодействия между организациями и поэтапного переноса госсистем Минсельхоза на единую цифровую платформу АПК.

В правительстве уточнили, что запуск такой платформы ожидается до конца 2026 года. В перспективе она позволит централизованно анализировать и прогнозировать профильные показатели.