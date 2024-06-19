Не менее 550 паломников умерли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары

По данным дипломатических источников, более 500 паломников скончались из-за сильной жары во время хаджа в Саудовской Аравии в 2024 году, передает РИА Новости. Агентство AFP со ссылкой на этих дипломатов сообщает, что общее число погибших в морге района Мекки Аль-Муайсема составило 550 человек.

Ранее сообщалось только о 76 смертельных случаях среди паломников из Иордании и Туниса. Однако, по словам двух дипломатов из арабских стран, как минимум 323 погибших являются гражданами Египта. Один из источников уточнил, что практически все они скончались от болезней, вызванных жарой, за исключением одного человека, погибшего в давке. Кроме того, погибли не менее 60 иорданцев.

Таким образом, общее число смертей, о которых на данный момент заявили несколько стран, достигает 577 человек. Предварительно, количество погибших египтян оказалось столь высоким из-за большого числа незарегистрированных паломников.

По словам чиновника, курирующего миссию по хаджу в Египте, незарегистрированные паломники вызвали хаос в лагерях, что привело к коллапсу обслуживающих служб. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров.

В этом году хадж проходил с 14 по 19 июня. 17 июня в Мекке была зафиксирована рекордная жара — до 52 градусов по Цельсию. Согласно данным минздрава Саудовской Аравии, только 16 июня из-за тепловых ударов пострадали 2764 паломника.