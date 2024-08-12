Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Не менее 250 тыс. рублей»: сколько зарабатывают батыры жатвы в Татарстане
В эту уборочную страду комбайнеры зарабатывают за день до 7 тыс. рублей. За сезон хороший комбайнер способен заработать от 250 тыс. до 350 тысяч рублей, но бывает и больше. Такие цифры озвучил начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ильнар Габбасов, чьи слова приводит газета «Республика Татарстан».
Спикер отметил, что ежегодно в Минсельхозпроде РТ разрабатывают сетку расценок за одну обмолоченную тонну зерновых, учитывая марку комбайнов, вид и качество работ и прочие факторы. Но именно по тоннам намолота и считается доход.
«В этом году расценки за тонну составляют от 51 рубля до 202 с копейками», - уточнил Габбасов, подчеркнув, что некоторые хозяйства могут платить больше, но не меньше данного норматива.
Он также отметил, что среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве Татарстана составляет около 48 тысяч рублей. Подробнее – в материале.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»