Не менее 19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали

Как минимум 19 человек погибли из-за обрушения скоростной магистрали в провинции Гуандун на юге Китая. Еще 30 человек попали в больницу, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в Фуцзянь. Под завалами из-за обрушения оказались 18 машин.

Уточняется, что длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, 184,3 квадратных метров.