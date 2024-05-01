Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Не менее 19 человек погибли в Китае при обрушении автомагистрали
Как минимум 19 человек погибли из-за обрушения скоростной магистрали в провинции Гуандун на юге Китая. Еще 30 человек попали в больницу, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло на автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в Фуцзянь. Под завалами из-за обрушения оказались 18 машин.
Уточняется, что длина обрушившегося полотна составляет 17,9 метра, 184,3 квадратных метров.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников