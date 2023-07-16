Не менее 11,6 тыс. торговых объектов должно быть в Татарстане по новым нормативам

В Татарстане готовятся утвердить новые нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Согласно расчетам, в республике должно быть не менее 11,6 тыс. таких объектов. Соответствующий документ сейчас проходит аантикоррупционную экспертизу.

В целом по республике норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов составляет 11 тыс. 602. В Казани – 3805 объектов, в Челнах – 1585.

Отдельно в документе рассчитан норматив на торговые объекты с продовольственными товарами. Так, по республике этот показатель составляет 5201 объект, по Казани таких число таких магазинов должно составлять 1706, по Челнам – 710.

Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться нормативами при разработке документов территориального планирования, генпланов, целевых программ развития торговли и схем размещения нестационарных объектов торговли.