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«Не любят жаловаться»: сколько обращений в РТ поступает от женщин-предпринимателей
Только каждое 12-е обращение из 1217, поступивших в 2023 году, было от женщин-предпринимателей. Об этом заявил Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на встрече с женщинами-предпринимателями Зеленодольского муниципального района.
«Как правило они не любят жаловаться на трудности, они верят в свои силы и добиваются результата. Тем не менее, совмещать роли заботливой матери и успешной бизнес-леди — сложная задача. Со своей стороны, мы стараемся оперативно решать возникающие у предпринимателей вопросы, при необходимости задействуем все уровни республиканских и федеральных властей», — цитирует Абдулганиева его пресс-служба.
Спикер добавил, что на сегодняшний день женщины успешно занимаются бизнесом и достигают успеха в различных областях. По его словам, дамы возглавляют предприятия, управляют коллективами и способствуют развитию экономики страны.
«Женщины-предприниматели активны и предприимчивы, их энергии можно только позавидовать», — заметил бизнес-омбудсмен РТ.
Также в ходе встречи женщины-предприниматели поделились своими предложениями по дальнейшему улучшению делового климата в Татарстане. Все их предложения взяли в работу.
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