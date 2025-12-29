«Не лейте кипяток»: Автоэксперт дал совет, что делать, если в машине замерз дверной замок

Если во время сильных морозов у автомобиля не открывается дверной замок, то сначала необходимо проверить все двери, одна из которых все-таки может открыться, при неудаче обработать замок углеводородной жидкостью. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Когда у меня недавно не открывалась водительская дверь, я проверил остальные, одна из них открылась с другой стороны, после чего я уже прогрел машину и нормально ее открыл. Если же ни одна из дверей не открывается, нужно обработать замок углеводородной жидкостью или спиртосодержащей. Они смогут растопить лед», – объяснил собеседник агентства.

Касательно самого известного метода, проливания кипятка на замок, Попов предостерег, что если таким методом не действовать очень быстро, то механизм может замерзнуть еще сильнее и машину открыть не получится.

«Не лейте кипяток, это чушь», – предостерег он.

Нагревание ключа также стало не самым надежным методом открытия замерзшего замка после того, как производители начали совмещать ключ с брелоком. По словам автоэксперта, при нагревании ключа может серьезно нагреться и чип в брелоке, что приведет к довольно дорогостоящему ремонту.

В целом над этой проблемой полезно задуматься заранее и обработать углеводородными жидкостями замок. Это может быть любой спиртосодержащий раствор, WD-40 или любая другая. Но на замерзшем замке проблемы могут не закончиться. Важно обработать и силиконовые накладки по периметру двери, которые также могут примерзнуть.

«Самая опасная история – это не большие морозы, а когда погода прыгает от минуса к плюсу. В таком случае нужно бежать в магазин и покупать размораживатель для замка, чтобы обработать заранее», – подчеркнул Попов.

Если же машина сконструирована так, что она заводится с кнопки и у нее нет металлического ключа и замочной скважины, то такие водители находятся в особой зоне риска. Им нужно заранее обрабатывать пространство между дверями углеводородными жидкостями, чтобы не допустить замерзания замка, заключил эксперт.