Не конкурировать, а дополнять: в Казани создают распределенное сообщество новых медиа ПФО

В Национальной библиотеке Татарстана стартовало обучение «Мастерской новых медиа 2.0». Ее участниками стали порядка 60 человек из разных регионов ПФО. На протяжении трех дней они будут решать 10 актуальных для республики и округа кейсов, направленных на решение задач по антикризисной тематике.

«Здесь собраны талантливые люди, которые прошли большой отбор по всему округу. Мы назвали все пожелания и кейсы, чтобы вы их проработали и дали свое мнение по их поводам. Будем очень внимательно следить за вашей работой, и надеюсь, что ваши решения найдут практическое применение», – обратился к участникам руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Итогом работы команд в «Мастерской новых медиа 2.0» станут 10 медиапроектов, которые решают вызовы, стоящие перед Татарстаном и ПФО. Эти проекты направлены на решение задач в антикризисной тематике. В том числе они посвящены теме информационного освещения социально-экономического развития республики и округа, работе с культурным кодом территории и стратегическими проектами.

«Я жду от участников ежедневной кропотливой работы и личностного роста. Потому что все то, о чем будут говорить люди на улицах, магазинах и дома, зависит от вас. Именно вы будете формировать информационную повестку», – заявил замруководителя Аппарата Президента РТ — руководитель департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Одной из целей запуска «Мастерской новых медиа» стало наполнение медиаполя конструктивным, полезным, созидательным контентом, а также создание команд, которые реализуют совместные социально ориентированные медиапроекты, рассказала заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. «Важная задача – создание сообщества специалистов в области новых медиа и информационной работы, которые будут объединены общим ценностным полем и ориентироваться на то, чтобы приносить пользу людям и стране», – пояснила она.

Одним из экспертов мастерской выступила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова. Она рассказала о методах работы, формировании достоверных источников информации и привела примеры форматов работы в стрессовых условиях.

«Я думаю, что каждый из вас имеет огромное количество опыта и может поделиться чем-то полезным. Считаю, очень круто, что у вас есть возможность собраться и поучиться друг у друга», – отметила Галимова.

Также она ответила на вопросы участников занятия – в частности, о работе во время трагедии в казанской гимназии №175, о формировании руководителя региона в роли главного источника информации для СМИ, взаимодействии с журналистами и многие другие.