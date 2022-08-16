«не Колхозница»: Лэйна представила новый клип о Татарстане будущего
Певица Лэйна (Гузель Кадырова), ставшая популярной после песни «Малай на белом барсе», выпустила новый клип под названием «не Колхозница».
Новая песня снова посвящена Татарстану. На этот раз Лэйна поет о республике будущего. Так, в клипе можно увидеть портал в город Иннополис, летающие автобус и КАМАЗ, беспилотных доставщиков пиццы, а также проекцию Кул Шарифа и башни Сююмбике над технопарком им. Попова. Также, по задумке авторов, широко распространилось использование роботов в разных сферах деятельности.
В самом начале песни упоминаются традионные утренние посты Президента Татарстана Рустама Минниханова в его Telegram-канале, в которых руководитель республики желает доброго утра, а также мелькают кадры с матча хоккейного клуба «Ак Барс».