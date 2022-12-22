Не катит даже с Биллом: как ошибки в селекции грозят «Ак Барсу» новым провалом в плей-офф

Казанцы показали провальную игру в атаке в матче против одного из лидеров КХЛ. «Ак Барс» лишь на мастерстве Зинэтулы Билялетдинова цеплялся за результат в Ярославле до последней минуты матча. «ТИ-Спорт» объясняет, почему становится все сложнее не замечать, что неудачи «барсов» в этом сезоне лежали не только в зоне тренерской ответственности.

«Ак Барс» провел слабый матч в Ярославле, хотя «Локомотив» вырвал победу лишь в концовке Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» разочаровал в матче с «Локомотивом»

«Готовились, предупреждали команду, что начало у соперника будет хорошее, что это системная команда, которая хорошо играет, что полный дворец будет. Настраивали, но, к сожалению, не получились у нас первые два периода. Только третий период можно занести себе в актив, начало вообще не получилось.

Мы не пытались никого убаюкивать, просто не нашли ритм, в котором хотели поиграть. Хорошо, что забили, третий период можно занести в актив. Как и ожидалось, соперник в зоне атаки играл агрессивно и плотно выстраивал среднюю зону, для нас это не стало удивлением. Но тяжело выиграть матч, когда за первые два периода бросаешь три раза», – прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко на послематчевой пресс-конференции.

Действительно, игра «Ак Барса» в матче с «Локомотивом» серьезно разочаровала на фоне трех побед в четырех матчах со времен отставки Олега Знарка. За весь матч казанцы нанесли лишь 15 бросков по воротам ярославцев и вчистую провалили первый период, в котором разразились всего двумя бросками по владениям голкипера «Локо».

Билялетдинов проделал большую работу, но этого мало

«Ак Барс» сейчас живет на фоне высоких ожиданий, замешанных на ностальгическом возвращении Зинэтулы Билялетдинова к тренерской работе. И его усилия уже заметны. Легенде «барсов» удалось зацементировать оборону и наладить микроклимат в раздираемом скандалами звездном коллективе.

Билялетдинов излечил ряд симптомов кризиса «Ак Барса», но причины болезни куда сложнее Фото: ak-bars.ru

Но чудес не бывает, вчера «Ак Барс» встречался на выезде с главным открытием Западной конференции. Молодая, но зубастая команда Игоря Никитина, составленная преимущественно из местных воспитанников, сенсационно идет второй в таблице Запада КХЛ. Ярославцы опережают даже действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА.

«Быстрая, системная команда, которая играет «от ножа». Они хорошо выстраивались в средней зоне, держали оборону. Мы старались их сегодня пробить, но где-то не получилось. Будем исправлять ошибки, у нас есть день на разбор матча перед «Витязем», – говорил после игры автор единственного гола «Ак Барса» в матче Никита Дыняк.

Ни один тренер не исправит селекционных просчетов «Ак Барса» перед сезоном

Перспективный «молодняк» «Локо» принял системный хоккей Никитина, и это приносит свои плоды. А по «Ак Барсу» становится все более понятно, что провал текущего сезона — заслуга не одного лишь Олега Знарка. Налицо летние селекционные просчеты в комплектации команды. Избыток возрастных звезд очевидно не идет «Ак Барсу» на пользу, и ни один тренер этого уже не исправит.

Журавлев не сможет оперативно усилить «Ак Барс». Его возвращение в Казань – на перспективу Фото: ak-bars.ru

Менеджмент клуба, конечно, пытается исправить допущенные ошибки на флажке заявочного окна. Но вряд ли стоит сильно переоценивать возвращение того же Даниила Журавлева из НХЛ. 22-летний защитник потенциально может прибавить, но свою заокеанскую попытку он провалил наглухо. И не только в НХЛ, но и в АХЛ. Хоккеист не играл до вчерашнего вечера целый месяц и вряд ли может всерьез усилить «Ак Барс» здесь и сейчас.

Накануне Журавлев вышел лишь в четвертой паре «Ак Барса». А ведь до отъезда в США был у Дмитрия Квартальнова твердым игроком топ-4 и выходил в бригадах большинства. На льду вчера он был незаметен. Это не самая плохая характеристика для защитника нижних пар, но от Журавлева ждали большего.

«Дебют Журавлева? К третьему периоду он стал лучше, а в первых сменах было видно, что он давно не играл. Потерян немножко игровой ритм, из-за этого мы сегодня и вышли в четыре полные пары защитников», – рецензировал игру новичка Юрий Бабенко.

Скилл Билялетдинова, бетон в обороне и роковая ошибка Юдина

Несмотря на провальную игру в атаке, «Ак Барс» вчера был близок к тому, чтобы зацепиться за результат. А это, безусловно, часть тренерского почерка Билялетдинова, о котором мы писали после победы казанцев над «Куньлунем».

Грубая ошибка Юдина перечеркнула идеальную игру «Ак Барса» в обороне Фото: ak-bars.ru

Игровое преимущество «Локомотиво» было ощутимо, но уменьшалось от периода к периоду. К тому же, несмотря на большое время в атаке, хозяевам не давали создать большое количество голевых моментов у ворот Тимура Билялова. То есть оборона «Ак Барс» в целом справлялась.

А после «лаки-панча» от Никиты Дыняка в виде точного кистевого броска со средней дистанции казанцы и вовсе стали эпизодически переигрывать хозяев. Игра должна была переходить в овертайм с непредсказуемым исходом, но тут защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин допустил грубейшую ошибку на чужой линии. Она перечеркнула в плане результата практически идеальную игру «Ак Барса» по всему матчу.

Седьмое место на Востоке КХЛ грозит «Ак Барсу» вторым провальным сезоном подряд

«Если бы можно было объяснить, такие ошибки бы не случались. Бывает, всё бывает. Но здесь больше даже второй момент сказался – не так, как нужно, сработали при выходе 2 в 1, мы разговаривали об этом», – прокомментировал эпизод Бабенко.

Сейчас «Ак Барсу» грозит второй провальный сезон подряд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что бы ни говорил «и. о.» главного тренера, никто не удивится, если Юдин останется в запасе на следующий матч против «Витязя».

В целом же результат по игре. Нынешняя вариация «Ак Барса», даже с Билялетдиновым на тренерском мостике, пока не может на равных противостоять лидерам КХЛ. Между тем казанцы плотно окопались на седьмом месте Востока КХЛ. Первый раунд плей-офф против «Автомобилиста» или «Металлурга» не сулит «Ак Барсу» ничего хорошего.

Если быть точнее, то это практически неизбежный вылет в первом раунде. А значит, и второй провальный сезон «Ак Барса» подряд.