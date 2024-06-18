«Не бил, а тормошил по совету психолога»: что рассказал в суде отец, избивший сына

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Через десять дней его снова будут судить – за нападение с ножом на соседа»

Сегодня районный суд Казани по ходатайству следователя по особо важным делам Айгуль Валиуллиной на два месяца заключил под стражу отца, который жестоко избивал собственного ребенка около дома на проспекте Амирхана. 41-летнего Руслана Гизатуллина обвиняют в истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

Видео ужасной сцены избиения маленького мальчика накануне облетело соцсети, мессенджеры и все республиканские СМИ. Нетрезвый мужчина орал на ребенка, бил его по лицу. В какой-то момент мальчик упал на асфальт, отец продолжил над ним издеваться, не подпуская к нему ни мать, ни дочь, которые пытались помочь ребенку.

«Татар-информу» стало известно, что ребенку 9 лет, он страдает серьезным заболеванием, которое время от времени вызывает припадки.

Накануне к вечеру появилась информация, что возбуждено уголовное дело, отца доставили в Следственный комитет, а полицейские опрашивают соседей, чтобы понять, насколько часто такие ситуации происходили в этой семье.

Позже стало известно, что отца задержали.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня в суде государственный обвинитель и следователь настаивали на том, что Гизатуллина необходимо взять под стражу – у него, как выяснилось, уже есть погашенная судимость, а 26 июня у него в этом же суде начнется процесс по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, Гизатуллин напал с ножом на соседа и порезал его. К счастью, мужчина остался жив.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Назначить два месяца содержания под стражей до 17 августа», – постановил судья.

«Я забочусь о ребенке и учу его быть самостоятельным»

Перед заседанием Руслан Гизатуллин рассказал журналистам о мотивах своего поведения. По его словам, он пытался вывести ребенка из приступа.

«Ребенка тормошил, чтобы он пришел в чувство. У него бывают припадки, когда он ломает все кости. По-другому он из этого состояния не выходил. Я не бил детей и не бью, я делаю все для детей. Одежду покупаю, кормлю. Психолог даже говорила, что мне надо его тормошить, выводить на эмоции. Чтобы он испугался и выходил из этого», – рассказал отец.

Мужчина рассказал журналистам историю болезни сына. По его словам, они с женой могли потерять ребенка сразу после того, как он родился

«Я с ним сижу дома, играю, мультики с ним смотрю, с этого года телефон разрешил. Эта болезнь у него не из-за проблем в семье, он чуть не умер, когда родился. Он лежал в ДРКБ под колпаком. У него тогда упал гемоглобин, и если бы мы тогда не вызвали скорую вовремя, мы могли его потерять. Я забочусь о сыне, я его тормошу, чтобы он учился выходить из этого состояния. Я его не душил, не кидал. Поэтому я и жене говорил, чтобы она к нему не подходила, чтобы он сам мог выходить из этого состояния», – дополнил Гизатуллин.

Так или иначе, теперь в адекватности действий отца будет разбираться следствие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина жестоко издевается над маленьким ребенком. Инцидент произошел на улице Амирхана.

Накануне сотрудники правоохранительных органов доставили отца в отдел, где позже он был задержан. Пострадавшего ребенка направили на судмедэкспертизу.