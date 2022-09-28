Не искусством, так смарт-часами: театр Тинчурина завлекает зрителей новомодными гаджетами

В Тинчуринском театре стартовала акция «Купи билет с “Пушкинской картой” и выиграй подарок!». Участие в розыгрыше смогут принять татарстанцы в возрасте от 14 до 22 лет, которые приобрели билет по «Пушкинской карте».

Указав на оборотной стороне билета свое имя и фамилию, номер телефона и опустив его в специальный ящик, размещенный в фойе театра, зрители испытают свою удачу на получение телефона, смарт-часов, пылесоса и даже авиабилета.

«Часть молодежи совсем не интересуется культурой, не посещает театры, многие студенты даже не оформили Пушкинские карты. Надо сказать, что запуск проекта «Пушкинская карта» стал большим подарком и испытанием для театров. Сейчас мы занимаемся вопросом привлечения молодых людей, равнодушных к культуре. И наша акция в большей мере ориентирована именно на такую аудиторию», – поделился директор театра, заслуженный работник культуры Фанис Мусагитов

Акция продлится до 15 декабря.