«Не имеем права забывать»: в Буинске почтили земляков в День героев Отечества

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В Буинске в День героев Отечества на центральной площади состоялось памятное мероприятие, объединившее жителей города, школьников и представителей власти. Главной темой встречи стала связь поколений и подвиг земляков, чьи имена навсегда вписаны в историю страны.

Руководитель районного исполнительного комитета Ленар Шакирзянов подчеркнул значимость народной памяти и перечислил имена тех, кем Буинский район по праву гордится.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Он напомнил о Героях Великой Отечественной войны – Петре Шафранове, Анатолии Самочкине, Михаиле Гарнизове, а также о полном кавалере ордена Славы Зиятдине Арусланове.

Особое внимание было уделено и Героям Социалистического Труда – Александру Ефремову, Александре Николаевой, Георгию Сторожеву, Рауфу Ахлиуллину, Нурисламу Кадырову, Гарею Сафину.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Мы не имеем права забывать наших земляков, которые боролись и трудились, не щадя себя. Сегодня наряду с ними вспоминаем имена героев, участвующих в специальной военной операции. Сегодня они наши герои», – отметил он, обращаясь к участникам встречи.

На мероприятие пришли ученики Большефроловской средней школы, которая носит имя Героя Советского Союза Петра Шафранова.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В выступлениях прозвучало напоминание о боевом пути легендарного земляка. Петр Шафранов, родившийся в деревне Большое Фролово, прошел Гражданскую войну и стал одним из самых известных советских военачальников.

С первых месяцев Великой Отечественной он командовал артиллерийскими частями, участвовал в обороне подмосковных рубежей, Торопецко-Холмской и Ржевской операциях. За проявленный героизм и умелое руководство войсками его назначали на ключевые командные позиции, включая командование корпусом и армиями. В 1945 году Петр Шафранов удостоен звания Героя Советского Союза – за стратегически важные операции в Восточной Пруссии.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Жители Буинска почтили память павших минутой молчания. К памятникам в центре города и в Центральном парке были возложены цветы – как знак благодарности тем, кто защищал страну в прошлом, и тем, кто делает это сегодня.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой