«Не идет на поводу одного приема»: Казанский Кремль представил офорты Марии Смольяниновой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В «Манеже» музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка офортов молодой успешной художницы из Москвы Марии Смольяниновой. Посетители увидят 83 графических произведения из девяти серий, в том числе работы из циклов «Январь в Крыму», «Музыка Петербурга», «Вечный пейзаж» (получила дипломом Российской академии художеств) и серию «Свияжск». Последняя была начата в сезоне 2023 года, и работу над ней художница продолжает до сих пор.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я знала о Свияжске только понаслышке. Приехала туда для участия в арт-резиденции с идеей продолжить свою серию „Вечный пейзаж“, которую я начала в 2020 году и которая посвящена пространствам, ощущению простора. Я привезла материалы, большие доски — думала, буду заниматься в мастерской теми вещами, которые я более-менее представляю. Но оказалось, что талер (пластина между валами — прим. Т-и) офортного станка гораздо меньше моих досок — я не смогла делать задуманное. Тогда я пошла наблюдать за Свияжском, хотя не планировала этого. Стала с натуры рисовать в блокноте, потом сделала небольшого размера, камерные, сухой иглой монотипии, посвященные непосредственно своим живым впечатлениям от Свияжска», — рассказала Мария Смольянинова корреспонденту «Татар-информа».

За время пребывния в арт-резиденции на острове художница сделала множество дневниковых заметок и зарисовок. На их основе уже вне Свияжска она создала серию работ большего и единого формата, в которых линией горизонта стала вода. Они представлены на выставке наряду с теми, что были созданы в самом Свияжске в технике сухой иглы.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне это важно — водная линия горизонта, потому что Свияжск окружает большая вода. Это как раз то пространство, которое я хотела найти в серии „Вечный пейзаж“ с землей. В итоге оно трансформировалось и теперь представлено большой водой. Получилась серия, и она будет продолжена», — акцентировала Мария Смольянинова.

Куратором ее выставки в казанском «Манеже» выступил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Он отметил, что Казань знакома с искусством графики благодаря таким современным авторам, как Вера Карасева, Александр Артамонов и так далее, а также и благодаря традиции ХХ века – работам Иллариона Плещинского, Константина Чеботарева и других.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это не комиксы, не то, что условно называют современным искусством. Это искусство, которое требует внимательного рассматривания. Здесь нет никакой злободневности — по большому счету, это более умиротворенные, философские работы, чем они мне и понравились. Надеюсь, что и вам они понравятся тоже», — сказал Силкин.

Марии Смольяниновой 35 лет. Она член Союза художников России, участник более чем 200 российских и международных выставок, в том числе пяти персональных — в музее-заповеднике «Ростовский кремль», Нижегородском художественном музее и так далее. Также Мария — победитель IV Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» в номинации «Перспектива», победитель III Международной триеннале современной графики в Новосибирске в номинации «Традиционные технологии печатной графики», победитель I степени в номинации «Профессионал» II Международной биеннале печатной графики «Кубачинская башня» в Дагестане.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставка художницы в Казани называется «Эпифании Марии Смольяниновой». Это тоже офорты — разновидность печатной графики, техника создания которых трудоемка и почти не менялась с XVI века. Эпифаниями назвал их известный российский историк и искусствовед, сотрудник музея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Мельник, имея в виду, что слово «эпифания» с греческого языка можно перевести как откровение, способность увидеть в повседневности «дыхание универсума». На выставке, к слову, помимо оттисков (офортов), представлен цинковый лист с нанесенным контуром — исходник одной из графических работ, на выставке экспонируемой в нескольких вариантах отпечатков.

«Мария — опытный гравер, но еще очень молодой художник, у которого впереди еще много свершений. Это акт самоотречения, когда художник в наше время выбирает такую стезю, как искусство не просто графики, а именно гравюры и, более того, — один вид гравюры. Это такое самоограничение, потому что средства гравюры не всем понятны. Это лаконичная тема, это искусство для интеллектуалов, которое требует вдумчивого погружения, внимания несиюминутного. Я, можно сказать, снимаю шляпу перед такими художниками, которые идут по этому пути, не сворачивая. В наше время творцы пытаются пробовать себя в различных видах — где выстрелит, более эффектных. Мария ищет, и меня поразила тем, что она не идет на поводу одного приема. Приступая к новой серии, старается забыть себя. Это невероятно трудно. Свернуть с наработанного пути, найти новую пластику, найти новые ходы. Но ей это удается», — отметила на церемонии открытия заведующая отделом гравюры XVIII–XXI веков Русского музея Екатерина Климова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставка «Эпифании Марии Смольяниновой» будет работать в «Манеже» Казанского Кремля до 7 апреля.

«Самое ценное и важное, что вы пришли и увидите эти работы. Я говорю работами, и там выражено все», — обратилась художница к первым и последующим посетителям выставки.