«Не говори наравне, говори – мы превзошли»: как Минниханов давал уроки маркетинга бизнесу

В Доме предпринимателя в Казани собрались около ста человек, из которых треть составляли чиновники, треть – СМИ и еще треть – сами бизнесмены

Фото: rais.tatarstan.ru

«Если мы будем говорить только об успехах – это неправильно»

В Доме предпринимателя в Казани собрались около ста человек, из которых треть составляли чиновники, треть – СМИ и еще треть – сами бизнесмены. Другим предпринимателям предложили подключиться к трансляции, так как больше зал вместить не мог.

Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики РТ Эмиль Хисматов сразу заверил Рустама Минниханова, что поддержке малого и среднего бизнеса в Татарстане уделяется особое внимание.

Всего в Татарстане работает 172 тыс. предпринимателей, у которых трудится почти 800 тыс. человек – 40% всех занятых в экономике региона. Поддержка, в том числе финансовая, по расчетам Минэкономики, только в прошлом году составила около 90 млрд рублей.

«Каждый предприниматель, каждый самозанятый представляет лицо нашей республики, и каждый с уверенностью может сказать: "Я и есть Татарстан"», – заявил чиновник. С таким же названием был разработан бренд, который уже используют самозанятые.

Рустам Минниханов обратил внимание, что власти Татарстана делают все возможное для формирования в республике наиболее благоприятного климата для развития предпринимательский среды.

«Предприниматель — это человек, который всегда ищет, творит. Заверяю вас, что руководство республики всегда будет поддерживать ваши инициативы и идеи» Фото: rais.tatarstan.ru

«Предприниматель — это человек, который всегда ищет, творит. Заверяю вас, что руководство республики всегда будет поддерживать ваши инициативы и идеи», – обратился он к бизнесменам и пожелал дальнейших успехов.

«Сегодня мы как раз и будем слушать несколько ярких историй успеха наших предпринимателей», – подхватил Хисамов.

«Если мы будем говорить только об успехах и не будем говорить о наших провалах – это неправильно. И самое главное – предприниматель, если даже у него не получился проект, он должен двигаться дальше», – сменил тон Минниханов.

Он заранее ознакомился с презентациями и заметил, что в честь праздника истории, конечно, позитивные. «Но мы должны также говорить о проблемах», – заявил Раис РТ. И добавил, что если власти их не будут видеть, то и «движение вперед замедлится».

Минниханов сказал, что не будет ломать заготовленную Минэком конструкцию встречи, но тут же призвал бизнес задавать ему вопросы, если таковые есть.

Эмиль Хисматов: «Сегодня мы как раз и будем слушать несколько ярких историй успеха наших предпринимателей» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов предложит скорректировать параметры промышленной ипотеки

В основном предприниматели хвастались своими успехами, но не забывали и о просьбе говорить о проблемах. Руководитель управляющей компании, координирующей промпарки в Челнах, Нижнекамске и Менделеевске, Константин Пучкин поделился планами развития: строятся новые помещения, создается инфраструктура, число инвесторов прибавляется.

Он попросил решить вопрос небольших муниципальных парков – дать им возможность доступа к мерам федеральной поддержки. Ведь сегодня инвесторы стали требовательными и «не идут на территорию, где нет инфраструктуры: сетей, дорог».

Поддержкой стала бы программа промипотеки. «Но она только для промышленных предприятий», а управляющие компании, которые сейчас и девелоперы, и застройщики, не могут в ней участвовать.

«Промипотека осталась декларацией. Она того эффекта, который мы ожидали, не дала. Она очень узкая и ограничена многими параметрами», – подтвердил Минниханов. И базовый – это потолок кредита на уровне 500 млн рублей.

Константин Пучкин попросил решить вопрос небольших муниципальных парков – дать им возможность доступа к мерам федеральной поддержки Фото: rais.tatarstan.ru

Вместе с тем инструмент мог бы стать хорошей поддержкой. Руководитель республики сказал, что 29 мая он встретится с Премьером РФ Михаилом Мишустиным и поднимет этот вопрос. И отметил, что опыт доработки федеральных документов у республики есть, именно в части промпарков, ОЭЗ и так далее.

В то же время он заметил, что эффективных управляющих компаний мало и в основном они находятся «в сладких местах». «Нам надо научиться и в сельских территориях находить бизнесы, которые бы тоже прошли работать в промпарки. Там нужны рабочие места», – заметил Минниханов.

Он напомнил, что сам был главой района. «Сначала колхоз, а потом колхозники. А колхозника иногда нет, – рассуждал Раис. – Если бы был проект, инвестор, понятно, сколько рабочих мест, под такой и надо выделять деньги. В Мамадыше и в других местах построили большие площадки, и они пустые. Давайте так: надо строить парки там, где есть газ и электроэнергия».

Диляра Габдрахманова: «Это не просто цеха по сборке плетеной мебели, это образцовая единица на передовой линии борьбы за сохранение нашей родной национальной культуры» Фото: rais.tatarstan.ru

«Многие ремесла мы уже потеряли. Их надо восстановить»

В честь Года культуры и народных традиций, который отмечается в Татарстане, слово дали индивидуальному предпринимателю из Балтасинского района Диляре Габдрахмановой. У нее своя фабрика по плетению мебели из ивовой лозы.

«Это не просто цеха по сборке плетеной мебели, это образцовая единица на передовой линии борьбы за сохранение нашей родной национальной культуры», – стреляла тезисами бизнесмен. И заявила, что мастера – «наше национальное достояние», ну то есть «на местах», это все же не газовая монополия, которая использует этот слоган.

Она обратила внимание, что нужно готовить специалистов-ремесленников. Минниханов поинтересовался, как, по ее мнению, нужно готовить кадры. Бизнесмен предложила организовать обучение прямо на фабрике, но оно должно быть за госсчет. Минниханов вновь предметно включился в тему и попросил сделать расчеты, сколько нужно специалистов, поручив проработать этот вопрос Минобру РТ.

«К этому надо относиться очень бережно. Многие ремесла мы уже потеряли. Восстановить их можно только тогда, когда мы найдем людей, которые будут обучать наших специалистов. И это (народные промыслы, – прим. Т-и) востребовано сегодня», – считает Раис РТ.

Он напомнил, что хочет создать такой центр в Казани на базе ЦУМа. В то же время он посоветовал предпринимателю расширяться и задаться целью обучить не пару десятков человек, а 200, 300, 500.

Рустам Минниханов: «Многие ремесла мы уже потеряли. Восстановить их можно только тогда, когда мы найдем людей, которые будут обучать наших специалистов» Фото: rais.tatarstan.ru

«Арабские страны очень богатые, и не думаю, что кто-то халяльные сыры особо делает»

Сыровар Владимир Воронцов рассказал, что их конек – производство сыра с чернилами каракатицы с мраморным узором. Фермер рассказал, что начинал варить на кухне, а в итоге вышел на производство премиальных сыров.

«В этой нише мы с легкостью конкурируем с иностранными аналогами», – поделился фермер.

«Ты вообще так не говори. Надо сначала себя убедить, что продукт самый вкусный. Никогда не говори: “Мы наравне”, говори – “мы превзошли"», – наставлял Минниханов.

Воронцов рассказал, что у них 60 видов сыров, есть авторские рецепты, «которые в мире никто не делает», быстро сориентировался бизнесмен.

«Коровье молоко поставляется из самого высокогорного района – Высокогорского», – насмешил он Минниханова. Но тот снова начал расспрашивать детали: у каких именно фермеров покупает молоко, где они работают. Ведь район, который Раис Татарстана когда-то возглавлял, он знает как свои пять пальцев.

«Мы участвуем в различных выставках. Чуть-чуть похвастаюсь: в прошлом году наша компания на конкурсе "Лучший сыр России" завоевала 22 медали, из них 11 золотых», – продолжил предприниматель.

«А всего медалей сколько было?» – поддержал шутливое настроение Минниханов.

«Для этого выставки и предназначены», – не смутился Воронцов и продолжил рассказывать, сколько у них магазинов, какой сайт, как государство помогает продвигать продукцию.

«Ты пару “кругляшков” моему протоколу дай, на всех поездках мы будем твой сыр рекламировать», – сказал Минниханов, но все же добавил, что это шутка.

«Шутка не шутка, но за последние два года рост наших продаж составил 170%», – парировал Воронцов. Он рассказал о планах развития производства и заметил, что при такой поддержке государства предпринимателей «мы этих сырных целей с легкостью достигнем».

Переходя вновь на серьезный тон, Минниханов сказал, что поддержит продвижение продукции, и обратил внимание на тему халяль. «Может быть, тоже посмотрите, это новые рынки. Все-таки арабские страны очень богатые. Не думаю, что кто-то халяльные сыры особо делает», – посоветовал он. Фермер пообещал изучить вопрос.

«Когда он сказал “самый высокогорный район”, я подумал, это Бугульма», – осталась в памяти Раиса шутка фермера.

Язиль Муллахазиев сообщил, что в Татарстане добывается «колоссальный объем меда» Фото: rais.tatarstan.ru

«Народная молва – самая лучшая реклама, а будет негатив, надо будет смывать три года»

Председатель кооператива пчеловодов РТ Язиль Муллахазиев сообщил, что в Татарстане добывается «колоссальный объем меда». Только в прошлом году валовый сбор меда составил 9 тыс. тонн, товарного – 5,5 тыс. тонн. И примерно половину можно отправлять на экспорт.

Цена привлекательная: мед на пасеках продают за 80-90 рублей за килограмм, оптовая отпускная цена перекупщиков – 100-130 рублей, а экспортная стоимость – 220 рублей. Он даже расчеты сделал: бюджет мог бы заработать на добавленной стоимости около 82,5 млн рублей.

Но поляну пока осваивают конкуренты, причем пользуясь трудами татарстанских пчел. «У нас есть такая тенденция: из Башкирии в ближайших районах закупают наш татарстанский мед – в Актанышском, Агрызском, Менделеевском… А затем перепродают на экспорт как башкирский мед. Это говорит о чем? О том, что наш татарстанский мед и по качеству, и по вкусу не уступает башкирскому», – не удержался от сравнения выступающий. Но вспомнив об уроке маркетинга от Минниханова, поправился: «Он – лучший!»

Муллахазиев попросил маленькую поддержку в вопросе аккредитации в Россельхознадзоре для выхода продукции на экспорт. «Мы хотим, чтобы за рубежом знали не только башкирский мед, но и наш, татарстанский. Потому что у нас мед такой же хороший и лучше!» – фермер на ходу продолжал осваивать основы продвижения продукции.

Минниханов заявил Марату Зяббарову: «Ваша главная задача – качество, чтобы среди татарстанской продукции не было фальсификатов» Фото: rais.tatarstan.ru

«Тема интересная. Пчеловодством надо серьезно заниматься», – поручил Минниханов Минсельхозу РТ. И заявил главе Минсельхоза РТ Марату Зяббарову: «Ваша главная задача – качество, чтобы среди татарстанской продукции не было фальсификатов».

«Народная молва – самая лучшая реклама, а будет негатив – надо будет смывать три года. Надо сделать хорошую упаковку, чтобы контрафакт под татарстанскими названиями не выпускался», – поручил Раис РТ.

«Просьба, чтобы в торговых центрах были места для локальных брендов»

«Рустам Нургалиевич, я первый раз выступаю, очень волнуюсь. Хотя вы зашли с такой улыбкой, что волнение немножко спало», – продолжила парад презентаций хрупкая Светлана Зайнутдинова – директор компании, которая производит детскую одежду.

Одежда продается не только в Казани, но и в других регионах России. А коллекцию оценили даже на Неделе моды New York Fasion Week.

«Мы готовы с гордостью нести имидж нашей республики и делаем это по всему миру, не только в России. Есть такая просьба, чтобы в торговых центрах были места для локальных брендов», – попросила Зайнутдинова.

Светлана Зайнутдинова: «Мы готовы с гордостью нести имидж нашей республики и делаем это по всему миру, не только в России» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поручил изучить тему главе Минпромторга РТ Олегу Коробченко. Она должна быть ему близка не только по роду деятельности, но и как отцу пятерых детей, о чем напомнил он.

Руководитель республики обратился к девушке: «Будем помогать. Вы большая молодец. Двигайтесь и дальше». И тоже посоветовал обратить внимание на сегмент халяль-продукции.

Спикера от производителя косметических средств Искандера Хабибуллина Раис Татарстана попросил выйти ближе к центру зала, «чтобы было видно, какой хороший шампунь» они делают. Дело в том, что волосы спикера спускались до плеч волнами.

Руководитель компании не смогла приехать, так как находится на переговорах на Дальнем Востоке. «Но вы очень презентабельны», – с улыбкой ответил Минниханов.

У компании все хорошо, продукция продвигается на экспорт, в том числе в исламские страны. То есть это был единственный человек, который вышел просто поделиться успехами предприятия.

В заключение встречи, которая длилась почти 1,5 часа, Минниханов сказал, что стоило бы поговорить и дольше. «Я найду время. В ближайшее время мы с вами встретимся. Я попрошу дать темы, которые вас беспокоят, и в течение месяца-полтора мы с вами встретимся обязательно, все обсудим», – заверил Минниханов.