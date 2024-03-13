«Не готов»: Путин рассказал об ответе на предложение Ельцина баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин рассказал, что когда уже уходящий со своего поста глава государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он ответил, что не готов. Об этом он сообщил во время интервью Дмитрию Киселеву телеканалу «Россия 1» и РИА Новости.

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности, — объяснил Путин. — И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов».

Он добавил, что сказал так не потому, что чего-то испугался, а потому что масштаб задач был просто огромным, а количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком.

«<...> думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и не дай бог еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне, — сказал Путин. — И если бы вернуться, повторил бы то же самое».

Он вспомнил, что тогда Ельцин ответил: «Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся», — и они обсуждали это еще несколько раз.

«В конце концов, он сказал, что „я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю“, — продолжил Путин. — Ну, еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать — ну, сказал такие позитивные слова».