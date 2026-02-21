«Праздник настоящих мужчин»: бойцы СВО поздравили жителей РТ с Днем защитника Отечества

Бойцы СВО записали видеопоздравления для жителей Татарстана по случаю наступающего Дня защитника Отечества.

Один из военнослужащих отметил, что бойцы из Татарстана служат рядом с ними и участвуют в общих задачах.

«Хочу пожелать нашим защитникам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Знаю, что ребята из вашей республики воюют с нами бок о бок – работаем, бьем врага. Хочу, чтобы все вернулись домой, к семьям и своим детям, чтобы все у всех было хорошо. Победа будет за нами!» – сказал он.

Другой военнослужащий пожелал жителям республики успехов и крепкого здоровья.

«Мужчины! Желаю вам успехов в личной жизни, на работе, чтобы вы добивались своих целей», – обратился он к татарстанцам.

Третье поздравление поступило из Артемовска.

Боец добровольческой бригады «Святой Георгий» подчеркнул, что праздник касается всех, кто несет ответственность за защиту страны.

«Хочу поздравить наших братьев из славной Республики Татарстан с наступающим Днем защитника Отечества. Праздник, по моему мнению, абсолютно не гендерный. Потому что мужчину от мальчика отличает умение брать ответственность, а главная ответственность – это защита своей Родины и защита интересов своего государства и народа. Поэтому хочется поздравить всех мужчин, которые завоевали право ими называться. А также всех женщин, которые наравне с мужчинами несут эту нелегкую службу как в Вооруженных силах, так и в добровольческих формированиях, в других вспомогательных силовых структурах и медицинских учреждениях. В первую очередь, конечно, хочется поздравить участников СВО, потому что ответственность легла именно на вас. Сегодня вы – опора нашего государства. Дай Бог, следующий День защитника Отечества мы встретим как победители», – сказал военный.