Финляндия и Эстония по итогам января-июня 2024-го стали теми странами, которые не дружат с Россией, но зависят от никеля из нашей страны. Так, доля в финском импорте за полгода составила 88,4% или 335,7 млн долларов, пишет РИА «Новости».

Второе место по степени зависимости заняла Эстония — 1,5 млн долларов (44,1% от всех поставок). В топ-3 попала также Чехия — 14,4 млн долларов (7,7%).

Немалую долю российский никель занимает и в импорте Германии — 80 млн долларов или 7,4% и Болгарии — 485 тыс. долларов или 5,7%.

Продолжают покупать российский никель и недружественные Словения - 561,3 тыс. долларов (4%), Нидерланды — 13,8 млн долларов (2,6%), Польша — 2,8 млн долларов (2,4%), Латвия — 9,6 тыс. долларов (1,6%) и Испания — 2,4 млн долларов (1,5%).

Среди стран, которые минимизировали свою зависимость оказались Словакия, Япония, Южная Корея и Дания. У них доля поставок из России занимает менее 1%. При этом суммы, потраченные на покупку российского никеля, варьируются от 43 тыс. долларов до 8,8 млн долларов.

Россия по итогам 2023-го стала четвертой в мире по добыче никеля. Российская доля в общем мировом объеме составила 6%. Как ранее говорил Президент РФ Владимир Путин, наша страна вошла в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья.