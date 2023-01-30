Не допустить забвения героев: в Казани стартовала акция «Марш памяти-2023»

В Казани стартовала ежегодная республиканская акция «Марш памяти». Ее участники с помощью лекций и музыкально-литературных композиций рассчитывают рассказать школьникам Татарстана о событиях Великой Отечественной войны. После столицы РТ активисты отправятся в Нижнекамск, Чистополь и Набережные Челны.

«„Марш памяти“ — это она из старейших акций Татарстана, посвященная популяризации подвигов героев Великой Отечественной войны, которые ковали Победу. Безусловно, эти истории должна знать современная молодежь. Сегодня в города и районы республики отправляются агитационные бригады. Мы не можем допустить искажения нашей истории. Сегодня мы видим попытки подмены понятий, появляется много псевдогероев, причем они затмевают настоящих, которые ковали Великую Победу. Мы должны честно рассказывать школьникам и подросткам, как всё происходило на самом деле», — объяснил замысел мероприятия министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Марш памяти» организован Объединением «Отечество» Республики Татарстан, которое в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. По словам министра, на сегодняшний день в регионе насчитывается около тысячи активных участников поискового движения.

Началось мероприятие с исполнения песни «Лишь бы не было войны». Затем школьникам и студентам показали музыкально-литературную композицию, посвященную событиям Сталинградской битвы, после чего была объявлена минута молчания в память о павших воинах. Завершилось мероприятие гимном республиканского поискового движения «Снежный десант», которое в этом году празднует свой 55-летний юбилей.

«Я считаю, что нужно хотя бы однажды прикоснуться к поисковому движению. Это дает непередаваемые эмоции и энергию ребятам, которые в нем участвуют. Такая работа необходима и близким погибших солдат, которые не знают о судьбе своих родных и по-прежнему ждут, надеются и верят», — заметила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

На сцену выходили поисковики из различных отрядов. Для каждого из них тема Великой Отечественной войны стала особенно близкой по разным причинам. Так, одна из активисток, Ангелина Гайнуллина, начала знакомиться с поисковым движением благодаря родному брату.

«Меня заинтересовала тема поискового движения. Я съездила в свою первую экспедицию и нашла первый медальон. У меня в душе что-то екнуло, и захотелось продолжать эту работу. Это очень важное дело, в том числе для меня лично», — отметила девушка.

Она добавила, что, на ее взгляд, «Марш памяти» в нынешнее время приобрел особенное значение. По ее мнению, сейчас происходит много попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, а эта акция призвана не допустить, чтобы молодое поколение забыло героев тех лет.