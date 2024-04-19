Не для топа КХЛ: почему карьера Жафярова покатила в Нижний после «Ак Барса» и «Авангарда»

Этап карьеры Дамира Жафярова в «Торпедо» (2018-2022) получился для игрока самым романтичным и успешным

Фото: hctorpedo.ru

Возвращение блудного сына

Этап карьеры Дамира Жафярова в «Торпедо» (2018-2022) получился для игрока самым романтичным и успешным. Именно в Нижнем Новгороде нападающему удалось впервые заявить о себе в КХЛ как о топ-игроке. За четыре года, проведенных в стане «автозаводцев», Жафяров никогда не набирал менее 30 очков за регулярный чемпионат.

А последние два сезона в «Торпедо» и вовсе получились для нападающего фантастическими с точки зрения результативности. 61 (21+40) очко он набрал за 58 матчей регулярки в сезоне 2020/2021. Год спустя в 47 играх форвард записал на свой счет 45 (18+27) баллов. Под руководством тогдашнего главного тренера Дэвида Немировски Дамир чувствовал себя на пике собственных возможностей. Нападающий был символом той яркой атакующей философии, которой придерживался наставник нижегородцев, явным лидером «Торпедо» с колоссальным творческим потенциалом. Который далее ему, к сожалению, не удалось раскрыть ни в СКА, ни в «Ак Барсе», ни в «Авангарде».

В эпоху клубной перестройки во главе с Игорем Ларионовым хоккеисты с игровым мышлением наподобие Жафярова – на вес золота для нижегородской команды. Естественно, если он выйдет в конце апреля на рынок свободных агентов, спрос на него будет. Если не от топ-клубов КХЛ, то по крайней мере от таких крепких середняков, как «Торпедо».

Максим Гафуров: «Мы сделали предложение Дамиру, дальше все зависит от того, какой карьерный путь он выберет» Фото: hctorpedo.ru

«Мы все это время оставались на связи с Жафяровым, следили за его карьерой, воспринимаем его в определенной степени как нижегородца, помня про его рекорд в 61 очко. Мы сделали предложение Дамиру, дальше все зависит от того, какой карьерный путь он выберет. Есть моменты по его роли в команде, она будет другой, потому что сам клуб вырос и всех надежд только на Жафярова уже не будет. Что к лучшему. В то же время я уверен, что с нынешними исполнителями и нынешней нашей молодежью Дамир смог бы вернуть себя лучшего», – заявил генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о трансферной кампании клуба в межсезонье.

Как Жафяров усилит «Торпедо»?

Вопрос полемический, учитывая последний крайне провальный сезон Жафярова в «Ак Барсе» и «Авангарде». Первую часть регулярного чемпионата, будучи игроком казанского клуба, нападающий провел на скамейке, выходя на лед лишь по редким праздникам (16 матчей, 2 (1+1) очка).

Перейдя зимой в «Авангард», Дамир не сказать что усилил омичей должным образом во второй части сезона. Форвард стабильно появлялся во втором звене, но выдающейся статистикой за 25 матчей похвастаться не может – всего 4 шайбы и 11 передач.

Первую часть регулярного чемпионата, будучи игроком в «Ак Барсе», нападающий провел на скамейке, выходя на лед лишь по редким праздникам Фото: ak-bars.ru

Жафяров нуждается в реанимации собственной карьеры. Он не обделен талантом, у него прекрасный бросок, видение площадки. Игроки с высоким интеллектом ценятся в командах, заточенных на скоростной атакующий хоккей. А «Торпедо» как раз про это.

Дамир Жафяров зависим от тренера, это не тот игрок, который подходит каждому специалисту. Для нападающего важно чувствовать доверие наставника, понимать, какая роль отведена ему в коллективе. По-настоящему своим у нападающего не получилось стать при Романе Ротенберге в СКА. Та же история повторилась в «Ак Барсе» у Зинэтулы Билялетдинова, а потом и в «Авангарде» у Михаила Кравца.

Ларионов с его чутким подходом к игрокам, безусловно, попробует «оживить» Жафярова. 30-летний нападающий нужен «Торпедо» для баланса. Причем везде: как на льду, так и в раздевалке.

Нижегородцам не хватает опытных, мастеровитых хоккеистов, умеющих заправлять коллективом. По ходу сезона у Ларионова возникали конфликты с Алексеем Кручининым, Антоном Сизовым, которые, кажется, не останутся в «Торпедо» на следующий год. В раздевалке нижегородцев будут нужны авторитетные хоккеисты. Почему бы на такую роль не взять Жафярова?

Это тот игрок, который любит ощущать на себе бремя ответственности и быть на ведущих ролях Фото: ak-bars.ru

От топ-клубов КХЛ до середняка чемпионата

Понятно, что трансфер Дамира в «Торпедо» — это не то, на что рассчитывал форвард к 30 годам. В последние сезоны хоккеист регрессировал, потерял тонус и былую форму.

Если куда и переходить Жафярову, то в коллектив, где от него будут ждать очень многого. Это тот игрок, который любит ощущать на себе бремя ответственности и быть на ведущих ролях.

Амплуа звездного лидера Ларионов может доверить ему запросто. А дальше все в руках хоккеиста. Жафяров – очевидный претендент на топ-6 в «Торпедо», то есть на льду ему будет позволено главным тренером очень многое. Его задача – лишь оправдать возложенные надежды.

Да, в этом случае карьера Дамира формально пойдет немного на спад: от топ-клубов КХЛ до крепкого середняка чемпионата. Зато в такой команде он может запросто вновь вырасти как хоккеист и через годик-другой вернуться за трофеями и медалями в более статусный клуб.