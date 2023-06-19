«Не для того, чтобы мучить людей»: почему нельзя отключать горячую воду только на 3 дня

Борис Чернышов предложил законодательно сократить сроки отключения горячей воды до трех дней

Фото: duma.gov.ru

Сокращение сроков отключения до трех дней невозможно

Каждый год отключение горячей воды жители городов России воспринимают как неизбежное зло, спорят часто лишь о сроках. Недавно вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с громкой инициативой и предложил законодательно сократить сроки таких отключений до трех дней. Одновременно парламентарий направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой разъяснить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

Чернышову через РИА Новости и в другие федеральные СМИ быстро ответили, что заниматься популизмом в данном вопросе – дело не самое благородное. И без письма министру нетрудно догадаться, что такие ограничения существуют.

Сокращение сроков отключения до трех дней в настоящий момент не представляется возможным, отметили в «Татэнерго» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С учетом состояния тепловых сетей, связанного со сверхнормативным износом, сокращение сроков отключения до трех дней в настоящий момент не представляется возможным. Все проводимые в летний период работы направлены на поддержание жизнедеятельности города и подготовку к следующему отопительному периоду», – рассказали «Татар-информу» в «Татэнерго».

По нормам СанПиН в нашей стране запрещено лишать многоквартирные жилые дома горячего водоснабжения более чем на 14 дней. По данным «Татэнерго», в Татарстане в среднем отключения не превышают 11 дней (по крайней мере, по городам присутствия филиалов компании).

Не для того, чтобы мучить людей

Важно понять две вещи. Совсем без отключений обойтись не получится. И сократить их до минимума – тоже. Почему?

В большинстве стран нагрев воды до горячей происходит на уровне либо дома, либо прямо в самой квартире Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Про причины ежегодных отключений знают не все. Главная – техническая. Отключают горячую воду не для того, чтобы мучить людей – таковы требования эксплуатации систем централизованного теплоснабжения, с которыми в России связаны и системы горячего водоснабжения (ГВС).

Если объяснять на пальцах, то в большинстве стран мира жилые дома (и не только они) подключены только к холодному водоснабжению (ХВС). Нагрев воды до горячей, а это не менее 60 градусов по Цельсию, происходит уже на уровне либо дома, либо прямо в самой квартире – например, с помощью электробойлера или газовой колонки. В городах России, кстати, такие дома, к которым подведена только одна труба с холодной водой, тоже есть, но все же на общем фоне они остаются экзотикой. В основном же ГВС в нашей стране является централизованным, и поэтому в каждую квартиру заходит две трубы – по одной течет холодная вода, по другой горячая.

Но где в таком случае ее нагревают? В России холодную воду для подачи в краны горячей нагревают… другой горячей водой! Точнее, теплоносителем, который приносит в дома тепло. Так сложилось за советские годы – именно тогда в большинстве городов были созданы разветвленные системы теплотрасс. А тепло – это та же самая вода, только очень горячая. Нагревают ее на ТЭЦ или на котельных, и затем по системам магистральных и распределительных трубопроводов передают до потребителей – жилых домов, социальных учреждений, офисных центров и так далее.

Холодную воду для подачи в краны горячей нагревают другой горячей водой – теплоносителем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обычно теплоноситель доходит до центральных тепловых пунктов, где с его помощью и происходит нагрев холодной воды, которую берут из систем водоканалов. В Казани, и не только, теплоснабжение организовано через систему индивидуальных тепловых пунктов, но суть от этого не меняется – и в них тоже воду из системы ХВС нагревают за счет высокой температуры приходящего теплоносителя.

Бывают и другие способы – например, в так называемых «открытых» системах теплоснабжения в краны горячей воды направляется тот же кипяток, что циркулирует и по батареям. И такие системы в стране преобладают. Но в Татарстане теплоснабжение в основном «закрытое», поэтому теплоноситель холодную воду только греет. В любом случае, поскольку само «рождение» горячей воды напрямую зависит от теплоснабжения, надежность именно таких централизованных систем поставлена во главу угла.

Отключение горячего водоснабжения в летний период необходимо для выявления скрытых дефектов трубопроводов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зима закончилась, да здравствует новая зима!

Летнее время, когда тепло никому не нужно, идеально для того, чтобы энергетики смогли в относительно спокойном режиме заняться ремонтами теплотрасс. Из-за воздействия высоких температур, давления и других факторов (даже таких, как «блуждающие токи» от трамвайных путей или грунтовые воды, затапливающие каналы), трубопроводы в них сильнее, чем в системах ХВС, страдают от коррозии, износов и повреждений.

Не случайно теплоэнергетики говорят: зима закончилась, да здравствует новая зима! Это значит, что подготовка к новому отопительному сезону всегда начинается сразу после окончания предыдущего. Летом коммунальщикам, на самом деле, некогда загорать – в средней полосе, а уж тем более в Сибири, такой период очень короток. Но за это время необходимо сделать все, для того, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу системы именно в зимнее время, когда «цена» любой аварии возрастает кратно.

«Отключение горячего водоснабжения в летний период необходимо для выявления скрытых дефектов трубопроводов», – объяснили «Татар-информу» в «Татэнерго».

Риски отключения тепла в холодные месяцы гораздо более неприятное дело, нежели пару недель помыться в тазике… Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выявляют такие дефекты через гидравлические испытания на прочность и плотность труб, и потом устраняют обнаруженные повреждения. Опрессовка – обязательная для теплоэнергетиков процедура, прописанная на законодательном уровне. Только так, и никак иначе, можно выявить, а значит и оперативно устранить потенциальные порывы. Если этого не делать, вероятность более сложных аварий в зимнее время, когда теплотрассы находятся под воздействием высоких температур и повышенного давления в постоянном режиме, возрастает кратно. А это – риски уже отключения тепла в холодные месяцы года, что, согласитесь, гораздо более неприятное дело, нежели пару недель помыться в тазике…

Для проведения таких испытаний и приходится отключать горячую воду, так как внутренние разводки в домах просто не выдержат такие режимы – давление в трубах увеличивается как минимум на 25%.

Все опрессовки и последующие ремонты теплосетей проводятся строго по графикам, утвержденным мэриями городов. Связано это с тем, что любые переносы или смещения несут за собой риск срыва подготовки к следующему отопительному сезону. Тем более что за то же самое короткое лето свои ремонтные кампании в городах проводят дорожники и благоустроительные службы, то есть в одну телегу приходится впрячь и «коня, и трепетную лань».

Теплоэнергетики работают по участкам (в контурах источников тепла), причем сначала опрессовку проводят на магистральных трубах, а потом – на распределительных. Поэтому вода и пропадает не сразу во всем городе, а по районам.

Перерасчет за потребленную горячую воду допускается в случае неоказания услуги свыше 21 дня Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фактический срок отключений в Татарстане сейчас составляет 11 дней

Как объяснили в «Татэнерго», длительность отключения зависит от времени выполнения следующих процедур на выбранном контуре тепловой сети. Первый этап – это «расхолаживание» теплотрассы до температуры 40 градусов по Цельсию. Это делается для того, чтобы исключить риск термических ожогов при неожиданном выходе теплоносителя из трубопроводов в местах их повреждения. Процесс, в зависимости от протяженности выводимого под испытания контура, может занимать по времени до одних суток.

Второе этап – сама опрессовка, на которую также может уйти до 24 часов, но в реальности многое зависит от повреждений и протяженности трубопроводов. Как правило, теплотрассу, особенно магистральную, испытывают целиком, а потому на поиск и устранение порывов уходит много времени. Правда, в последние годы многие компании стали использовать передвижные опресснительные установки, с помощью которых гидравлические испытания можно проводить локально, не отключая целые районы. Такую машину ставят на отдельном участке трубы – она повышает в ней давление, проверяет металл на плотность и, если дефектов не онаруживает, уезжает дальше. А горячую воду сразу включают заново.

Третий этап – опорожнение теплосети, которое зависит от «закачанных» объемов, но ориентировочно занимает от 12 до 24 часов. Это нужно для проведения регламентных работ – таких, например, как ремонт-ревизия участков, набивка компенсаторов, замена запорной арматуры, врезка новых запоров для новых потребителей, снятие и установка индикаторов коррозии, проведение всевозможных экспертиз и технического диагностирования. Последний этап – самый продолжительный по времени, составляет до 10-12 дней. За это время на трубопроводях устраняют все выявленные повреждения. Все зависит от их количества и сложности ремонтов, что, понятное дело, предсказать на старте ремонтных кампаний невозможно.

На некоторых участках требуется проведение капитальных ремонтов, полная перекладка наиболее поврежденных участков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Порой на многих участках требуется проведение капитальных ремонтов, что может занять более длительные сроки. «Речь идет о тех случаях, когда требуется полная перекладка наиболее поврежденных участков. Сроки проведения таких работ законодательством не регламентируются – все зависит от количества дефектов, выявленных во время гидравлических испытаний, объема и сложности предстоящего ремонта. В каждом конкретном случае, когда необходимо отключение ГВС более, чем рекомендовано нормативами, наши специалисты стараются объективно оценить, насколько оправдано увеличение сроков ремонта, максимально точно спланировать работы и учесть потребности жителей, чтобы принести как можно меньший дискомфорт», – рассказали «Татар-информу» в «Татэнерго».

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О представлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», перерасчет за потребленную горячую воду допускается в случае неоказания услуги свыше 21 дня. Обычно этого срока достаточно, чтобы успеть провести профилактические ремонты. Другими словами, удлинение сроков теплоэнергетикам не выгодно самим. Как правило, крупные компании стараются по максимуму сокращать время, когда потребители сидят без ГВС. Это, правда, зависит от множества факторов – реального состояния трубопроводов, наличия перемычек между источниками тепла, которые позволяют, например, переключать подачу теплоносители по временным схемам.

«Протяженность тепловых сетей «Татэнерго» составляет 2 448 км. Уровень износа сетей отопления и горячего водоснабжения достаточно высок, на данное время составляет 54%. В соответствии с нормативными показателями для качественного и бесперебойного теплоснабжения в год необходима замена порядка 4% сетей от общей протяженности, что составляет не менее 85 км, но реальная замена составляет 2-3% ежегодно. Ограничение – не только недостаток финансирования. Невозможно одномоментно производить замену всех труб в городе. Мы планомерно выполняем капитальный ремонт сетей, стараясь максимально уменьшить неудобства для жителей», – объяснили в компании.

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