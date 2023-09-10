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«Не для кителя в шкафу»: почему в России не принято носить награды?
«Наград нынче раздают не меньше, а то и больше, чем прежде. Только вот увидеть их обладателей в общественных местах «при полном параде» удается крайне редко, - сетует известный журналист Александр Латышев. В своей авторской колонке он объясняет, почему не стоит скромничать тем, кто заслужил боевые и трудовые знаки отличия.
СМИ сообщили печальную новость – 2 сентября ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии, уроженец Казахстана Кайырлы Жоканбаев. Увы, это неизбежное явление – на больших общественных праздниках редко увидишь сегодня участников Великой Отечественной войны. Героическое поколение фронтовиков практически уже ушло в историю. Шутка ли: самому «молодому» ветерану, призванному по возрасту в действующую армию в военное лихолетье, нынче должно быть уже 96 лет.
А какую торжественность придавали любому событию приглашенные на него седовласые аксакалы, грудь которых украшали боевые награды! Они носили их с гордостью, адекватной неформальному уважению, которое оказывали им окружающие.
Фронтовые награды имели и имеют очень высокую ценность в обществе. Вспомним красивую лирическую песню военных лет на слова Алексея Фатьянова «На солнечной поляночке»: парень уходит на войну, на грозную битву и предлагает гордой дивчине свое сердце. И что она ему отвечает? «Когда вернешься с орденом, тогда поговорим». Ценность, значимость отличия в бою приравнивались к высокому чувству любви, к судьбе молодых людей. В поле людского почитания боевых орденов и медалей были и трудовые награды. Они ценились не меньше. И вот военное поколение сошло со сцены… Согласитесь: потускнел как-то антураж наших праздников, когда они лишились торжественного блеска наград фронтовиков, тружеников тыла.
И вот ведь какое явление можно зафиксировать: наград нынче раздают не меньше, если даже не больше, чем прежде. Только вот увидеть их обладателей в общественных местах «при полном параде» удается крайне редко. Не то чтобы награды стали непрестижными. Просто выставлять их напоказ в наше время как-то не принято. Даже обидно бывает. 23 февраля – День защитника Отечества. В Казани, в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева – торжественное собрание представителей общественности республики, воинов Казанского гарнизона. Приглашены на него в том числе ветераны боевых действий в «горячих точках» - молодые еще в сущности ребята в полевой «дембельской» форме. И на несколько десятков сидящих в зале только двое-трое при всех наградах. У других в лучшем случае – орденская планка. А кто-то и вовсе без нее. Хотя недостатка в знаках отличия у бывших бойцов явно нет.
Ну, «скромничают» мужики. Только вот тот ли это случай? Не лишается ли общество из-за этой «скромности» мощного военно-патриотического фактора воспитания нынешней молодежи? Кого ей видеть перед собой, кого слушать, каких героев наших дней? И это не только о бывших солдатах. Среди наших современников немало удостоенных государственных наград за трудовые дела, общественные деяния. Но пылятся их ордена и медали в коробках и шкафах, обнаруживая себя разве что перед близкими родственниками по большим юбилеям.
Надо бы как-то эту ситуацию менять. Думаю, это задачка прежде всего для руководителей коллективов, лидеров общественного мнения. Пусть это прозвучит пафосно, но награда Родины – она и для Родины тоже, если удостоенный ее воспринимает как свои все беды и радости Отечества. Понятно, делиться гордостью за награды каждый будний день не будешь. Но ведь есть особенные даты – День Победы, День России, День Республики, день рождения родного коллектива наконец, когда не грех прийти на встречу с коллегами при наградах, придав ей особую значимость, проявив к коллективу и таким образом уважение. Вспомните соответствующий эпизод из культового фильма «Место встречи изменить нельзя», когда фронтовик-разведчик Володя Шарапов на вечере приятно удивил товарищей иконостасом боевых медалей на гимнастерке.
Все это я еще к чему? На наших глазах реальность рождает в зоне СВО новых российских героев. Чего стоит легендарный подвиг экипажа танка «Алеша», командиром которого был наш земляк, 34-летний Расим Баксиков (Монолит) из села Билярск Алексеевского района. И таких мужественных, отважных ребят уже сотни, тысячи. Так что есть кому заменить сегодня в боевом строю фронтовиков Великой Отечественной войны.
Только не растерять бы по дороге времени тот бесценный воспитательный потенциал, который копится сегодня в боях с неонацистами на Украине. Награда героя - она ведь не просто для кителя в шкафу. Она и для борьбы за умы и сердца нашей молодежи.
Александр Латышев
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