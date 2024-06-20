«Не для галочки»: в Казани стартовала конференция по компрессоростроению

Международная научно-техническая конференция по компрессорной технике, посвященная 100-летию со дня рождения советского и российского учёного в области компрессоростроения Владимира Шнеппа, стартовала сегодня в столице Татарстана. В церемонии открытия принял участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Ситуация такая: международная конференция, юбилей серьезного ученого и родственники этого ученого – всё это создает особую атмосферу для тех, кто сюда приехал. И соответственно, приехали сюда не для галочки, а чтобы увидеть и обсудить последние достижения отрасли», – заявил Минниханов на открытии конференции.

Он добавил, что почти все достижения компрессоростроения России были получены благодаря научно-исследовательскому и конструкторскому институту центробежных и роторных компрессоров имени Шнеппа, расположенному в Казани.

«Здесь все отечественное, уникальное – и этим всё сказано», – сказал президент академии наук.

Также он вручил четырем работникам отрасли премии имени Владимира Шнеппа, которая вручается за значимые разработки, научные труды, открытия и изобретения в компрессоростроении.

Завершением церемонии стало вручение Рифкату Минниханову медали 100-летия со дня рождения Владимира Шнеппа руководством «НИИтурбокомпрессор».

«Служу Республике Татарстан», – заявил Минниханов, принимая награду.

Сама конференция проходит уже в 19-й раз и продлится 2 дня. За это время эксперты и ученые обсудят последние достижения по объемным и центробежным компрессорам, материалам и технологиям. Кроме того, запланированы круглые столы по вопросам импортозамещения, программному обеспечению и вспомогательному оборудованию отрасли.