«Не держим заявление 30 дней, помогаем сразу»: как работает Госфонд для участников СВО

Татарстанский филиал Госфонда «Защитники Отечества» оказывает поддержку участникам СВО

Фото: gossov.tatarstan.ru

Самая молодая структура соцподдержки

Заседание комитета Госсовета Республики Татарстан по социальной политике и экспертного совета при нем прошло сегодня в татарстанском филиале Госфонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам СВО. Офис открылся в конце мая по адресу проспект Ямашева, 1 – в здании ДК Химиков.

За первые три месяца работы в филиал Госфонда в Татарстане обратились, по словам его руководителя Гузель Удачной, 2307 человек. Из них 1715 полностью решили своих проблемы.

«Мы не рассматриваем заявления в регламентированные 30 дней, а стараемся помочь максимально быстро и оперативно. У тех, кто, например, находится в отпусках, являясь участником СВО, нет 30-дневного срока на ожидание», – подчеркнула Удачина.

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – «структура самая молодая в нашем Отечестве», – акцентировала руководитель. Он работает по принципу одного окна: обратившись к одному сотруднику, можно получить информацию и помощь по всем направлениям льгот и помощи для участников СВО и их семей.

«Прежде такого никогда не было в нашей истории. Решение о создании Государственного фонда было принято Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы помочь ребятам-участникам СВО и их семьям вернуться к обычной жизни. 3 апреля был подписан приказ о создании нашей организации, а 6 мая Распоряжением правительства РФ утвержден Устав нашего фонда», – напомнила Удачина.

Гузель Удачина: «Мы не ждем, когда к нам обратятся, мы выходим на ребят и их семьи сами» Фото: gossov.tatarstan.ru

Сейчас в каждом из 89 субьектов России созданы филиалы Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Работают они по 7 направлениям – социальному, медицинскому, психологическому сопровождению участников СВО и членов их семей, общественным проектам и так далее

«Основные наши сотрудники – социальные координаторы, а основная задача – скоординировать деятельность всех служб для оказания помощи участникам, ветеранам и семьям участников СВО», – сказала Гузель Удачина.

«Мы занимаемся помощью всем членам семьи участника СВО»

В Татарстане сейчас работают 45 социальных координаторов в 19 муниципальных районах. В тех районах, где пока нет собственного социального координатора, работают с обратившимися соцкоординаторы других районов. Например, социальный координатор Высокогорского района работает также по Арскому и Атнинскому районам.

Фонд создан для поддержки и помощи ветеранам боевых действий – то есть вернувшимся с СВО. Но сюда могут обратиться и обращаются члены семей служащих и погибших бойцов – супруги, дети, родители.

За первые три месяца работы в филиал Госфонда в Татарстане обратились 2307 человек. Из них 1715 полностью решили своих проблемы Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы занимаемся помощью всем членам семьи. Обращаются к нам и граждане, принимавшие участие в военных действиях в Донецкой и Луганской областях с 2014 года, но таких не так много. Также могут обратиться и действующие участники СВО, вернувшиеся в отпуска, которые хотят подлечиться, отдохнуть, кто-то уже намерен оформить статус ветерана боевых действий и так далее», – обратила внимание Удачина.

Ежедневно к социальным координаторам фонда в Татарстане обращаются по 25-30 человек в день. В офисе в Казани работают пока 8 социальных координаторов, но до конца года их должно быть в Казани уже 30. В каждом муниципальном районе свой социальный координатор. Требования к этим «проводникам в привычную жизнь» после СВО – опыт работы не менее 3 лет, опыт работы с трудными психологическими ситуациями, успешно пройденный психологический тест, отсутствие судимости, а также чувство эмпатии, сострадания, вовлеченности – их Удачина назвала основными критериями к кандидатам в сотрудники филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Мы не ждем, когда к нам обратятся, мы выходим на ребят и их семьи сами. Таков проактивный формат нашей работы: у нас есть списки погибших ребят, по которым мы работаем. Это семьи со сложной психологической ситуацией, и наша задача – оказать помощь всем. При этом конкретный координатор закреплен за конкретной семьей. Сейчас порядка 825 человек – ветераны СВО и члены семей участников СВО, члены погибших участников СВО – находятся на таком контроле. Но мы приходим в семью только после предварительного телефонного разговора. Наша задача с первого-второго-третьего раза найти подход к семьям и ветеранам, которые будут на нашем сопровождении», – акцентировала Удачина.

За три месяца работы филиала Госфонда в РТ к его психологам обратились порядка 320 человек. Это и действующие участники СВО, и члены семей участников СВО, родственники погибших, которые, например, не могут найти слов, чтобы сказать ребенку, что отец его погиб.

На заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике Гузель Удачина рассказала о самых востребованных услугах фонда Фото: gossov.tatarstan.ru

Психологическая помощь, получение удостоверения ветерана СВО

«Принципиально важные для нас службы – службы психологической помощи. У нас два таких кабинета. Кабинет для индивидуальной работы и кабинет для работы с семьями. Все наши медицинские психологи – сотрудники медучреждений, которые работают как прикомандированные к фонду по 3 месяца», – рассказала Удачина.

Востребована услуга с помощью в получении удостоверения участника боевых действий – ветерана. И в последнее время это наиболее актуально для тех, кто участвовал в СВО, будучи в составе частных военных компаний. Без оформленного удостоверения ветерана боевых действий, отметим, участники СВО не могут получить полагающихся им льгот.

«Иногда воинская часть выдает не ту справку, которая необходима для назначения мер соцподдержки. Связываемся с воинской частью, просим подкорректировать документ, который иногда так сформулирован, что неоднозначно можно понять, был человек в зоне СВО или нет, – убеждаем, просим переоформить. За нашим фондом и выработка механизмов обеспечения участников СВО лекарствами и медицинскими средствами, Средствами реабилитации, которые не входят в федеральный перечень», – сказала руководитель филиала.

Еще одно направление работы Госфонда – увековечение памяти об участниках СВО. Проводятся встречи с ветеранами СВО в школах республики. А, например, в Лаишевском районе отец погибшего танкиста отлил в память о сыне колокол. Он был освящен и воодружен в храме села Никольское.

Филиал Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в РТ активен в соцсетях – в Telegram и ВКонтакте.