Галимзян бабай: «Не делю посетителей по национальностям или странам. Они все гости»

Те, кто бывал в одном из ресторанов Казанского Кремля, наверняка запомнили этого человека с обаятельной улыбкой. Галимзян Курмашев работает там хостесом: встречает гостей, знакомит их с татарской кухней и культурой, отвечает на вопросы, с добрыми пожеланиями провожает. Галимзян бабай рассказал «Интертату», как стал лицом татарского гостеприимства.





Хотя у нашего героя всего 9 классов образования, можно сказать, что он «сидит в Кремле». И пока там, в Кремле, я не могла определиться, как обращаться к моему собеседнику – «бабай» или «абый», он сам попросил меня: «Я уже самый настоящий бабай, у меня пять внуков. Люблю, когда говорят ‘’бабай’’, мне приятно».

«Радуюсь, что дети получили высшее образование»

Наш дедушка, тем не менее, еще не на пенсии, до нее осталось трудиться четыре года, но работы он не боится. Галимзян бабай – один из пятерых детей в семье, которые воспитывались в семье без отца. Поэтому трудовую книжку ему пришлось завести уже в 16 лет.

«Отца я не помню, он умер 45-летним, когда мы еще были маленькие. Мама с пятью сыновьями осталась одна. Я младший. Мы жили в Атне, потом с мамой переехали в Нурлат. У меня только школьное образование, после 9-го класса сразу пошел работать, потому что надо было помогать маме.

Двадцать семь лет проработал в типографии. Хотя пришел туда только на месяц – хотел подзаработать и уехать в Оренбург. Там у нас и родственников много. За работу упаковщика мне заплатили 120 рублей, и я уехал в Оренбург к родственникам свой бабушки. Думал там обосноваться, но через месяц вернулся к маме и братьям. И продолжил работу в типографии.

Из пяти братьев остался только я, все остальные до моего возраста не дожили. Один умер в 32 года, другой – в 40 лет, еще один – в 54 года… Судьба отмерила немного. Девять лет назад умерла мама. Она тоже работала в типографии. Мама была очень умной, способной», – вспоминает Галимзян бабай свою семью.

Через какое-то время он встретил свою будущую жену – Зульфиру ханум. Создав семью, молодые временно поселились в общежитии. У них родились дочери Ильсия и Ильнура, после школы они поступили в казанский вуз и уговорили родителей на переезд. «Где дети, там и мы. Поехали в Казань. Сейчас они уже взрослые, у них собственные семьи. Я радуюсь тому, что дети получили высшее образование», – делится наш собеседник.

В Казани Галимзян абый устроился в магазин упаковщиком, со временем построил свой дом. После пандемии снова встал вопрос о трудоустройстве. И волею случая наш герой оказался там, где работает сейчас.

«Я попал сюда случайно. Дочь увидела объявление о поиске сотрудников и привела меня. Собеседование прошел неплохо, меня решили взять. Я думал, мне будет тяжело работать с людьми, не смогу, но все-таки решил попробовать. И вот уже третий год встречаю гостей, знакомлю их с нашими традициями и обычаями. Время пролетело незаметно. Я привык работать целый день на ногах, в типографии тоже стоял за станком», – рассказывает Галимзян бабай.

«Для татарина гость – человек очень уважаемый»

Таким образом Галимзян бабай стал лицом точки национального общепита. Его часто можно увидеть в соцсетях на рекламных постерах ресторана. «Чувствую ли себя звездой? Нет, конечно. Я всего лишь выполняю свою работу», – говорит он с улыбкой.

«Работа нравится, я доволен. Работаю каждый день, кроме понедельника. Коллектив, руководители – все хорошие, слава богу. Все молодые, относятся ко мне с уважением. Условия тоже превосходные, есть место для намаза, кормят – все в порядке. Поскольку больше работаю с молодежью, разница поколений чувствуется, но это мне тоже нравится, я люблю общаться с молодыми. В молодом коллективе сам чувствую себя молодым. И семья моя рада, что у меня любимая работа. Я пять раз в день читаю намаз, Аллах дает мне силы работать с людьми.

Если ты открыт, приветлив, мысли светлые, то все идет хорошо. Встретить гостя с улыбкой, в хорошем настроении – это основа. Для татарина гость – человек очень уважаемый. Татары всегда гостя встречают с улыбкой, обязательно накроют стол, будут настойчиво угощать, оказывать всякие почести. Это у нас национальная черта. Есть также хадисы об оказании уважения гостю. Гостеприимство – одна из очень хороших норм исламской этики.

Я воспитан на этих традициях. С детства видел гостеприимство мамы, дедушки. Мама готовила угощения для гостей: коймак (оладьи), бәлеш, тәңкә токмач (лапша-чешуйка, традиционная домашняя лапша оренбургских татар, которую готовили специально для гостей, – прим. ред.). Родственников было много, и за праздничным столом они собирались часто. К тому же татарские женщины большие мастерицы. Даже если гости нагрянут неожиданно, тут же приготовят прекрасное угощение из того, что есть в доме. Пока с гостем обсудят дела, поговорят по душам, хозяйка и оладьев испечет, и мясо поставит вариться, и суп приготовит. Татарская женщина расторопная и умелая.

Провожать гостей – это тоже часть гостеприимства. Когда мы приезжали в гости к дедушке, он обязательно выходил нас встречать, а потом провожал. Нас тоже этому учил: встречайте гостей и почтительно их провожайте. Я так и делаю», – рассказывает Галимзян Курмашев.

«Некоторые приходят специально, чтобы услышать татарскую речь»

В кафе постоянно бывают туристы из разных регионов и стран, Галимзян бабай знакомит их с татарскими традициями и обычаями.

«Я не делю наших посетителей на туристов и нетуристов, по национальностям или странам. Они все – гости. Горжусь тем, что могу знакомить их с нашей культурой, национальной кухней, традициями и обычаями. Приветствую гостей на двух языках, общение продолжаю на том, на каком им удобно. Есть такие, кто приходит специально, чтобы услышать татарскую речь. Татары, приехавшие из регионов, просят меня говорить на татарском. Просят и те, кто не понимает по-татарски. Говорят: «Хочется слушать вашу речь».

Как-то пришла девушка, смотрю – плачет. ‘’У меня дедушка был такой же, его вспомнила. Даже походка ваша, как у дедушки’’, – говорит. Такие случаи бывают. Часто приходится слышать от людей: ‘’Вы похожи на моего брата, отца’’. ‘’Татар бабае’’ – татарский бабай людям нравится, для них это близкий образ. Люди чувствуют отношение, я и сам к каждому гостю отношусь с душевной теплотой.

Посадив гостей за стол, рассказываю им о наших блюдах. Иногда спрашивают, какие блюда люблю я сам. Я очень люблю суп с домашней лапшой. Люди интересуются, как удается так тонко нарезать лапшу. Я объясняю и еще рассказываю, что невестку испытывают тем, что дают ей нарезать лапшу: умеет тонко резать – значит, будет хорошей хозяйкой и женой. Также спрашивают, откуда появился кыстыбый. Я говорю, что раньше пшенную кашу клали в лепешку и зажимали ее внутри, «кыстыбый» – от слова «кыстыру» (зажимать, – прим. Т-и). Часто вызывает интерес самовар. Я рассказываю то, что сам знаю, потому что всю жизнь сам это видел, даже выдумывать не надо. Я рад, что гости интересуются нашей историей, культурой. Есть такие, кто приходит специально для того, чтобы узнать о наших традициях. Спрашивают, что такое никах. Я стараюсь все подробно объяснять.

У нас есть гости, которые приходят к нам часто, с ними мы уже как родные люди. Я всех встречаю с улыбкой, неважно, впервые они у нас или это постоянные посетители», – делится наш собеседник.

«Галимзян бабай, а не нужна ли вам здесь напарница – аккуратная татарская абыстай?» – спрашиваю я. В ответ он загадочно улыбается. «У нас на другой точке есть абыстай. А здесь я пока успеваю (улыбается). Мы пробовали искать другого бабая, но никто не приходит», – поясняет Галимзян бабай.

Нельзя не вспомнить, что еще шесть-семь лет назад кафе и ресторанов татарской кухни было немного. Сейчас, к счастью, картина другая, и в таких местах национальная кухня представлена на высоком уровне. «Очень радует то, что открываются кафе, есть возможность выбирать халяльную еду. Есть возможность и детям учиться на татарском, воспитывать их в родной татарской культуре. Но многое зависит от семьи. Наша покойная бабушка дома разрешала говорить только на татарском. К сожалению, молодежь мало говорит на родном языке», – сетует бабай.

«Дома сейчас большие, красивые, но люди в гости не ходят»

Поскольку Галимзян бабай – лицо заведения, он обязан тщательно следить за своей внешностью, быть опрятным и выглядеть презентабельно. «Я обязан быть в форме. Это я воспринимаю спокойно», – говорит он. В том, что Галимзян бабай всегда в форме, есть заслуга и Зульфиры апа. Он два раза питается на работе (хотя есть возможность делать это трижды), а ужинает всегда дома тем, что приготовила любимая жена.

«Мы 37 лет вместе. Зульфира уже на пенсии. Вечером она дожидается меня с работы, мы вместе садимся за стол, ужинаем, пьем чай. Она прекрасно готовит. Домашняя еда по-особенному вкусная. Для каждого человека самая вкусная еда – та, которую приготовили его мама, бабушка, она ни с чем не сравнится. И обратите внимание на наши татарские ‘’аш’’ с чтением Корана – там ведь вкус блюд совсем другой. Хотя хозяйки делают домашнюю лапшу каждый день, но на таких мероприятиях вкусно по-особенному. Как так получается?

У моей бабушки была близкая подруга. Когда она ставила еду вариться в печь, то просила у Всевышнего: ‘’Аллаһ бәрәкәтен бирсен’’ (‘’Пусть Аллах даст благодать’’). В те времена еды ведь было мало. Она объясняла, что благодать Аллаха сделает так, что этой еды хватит на всех. Такая еда действительно бывает сытной, даже малое количество дает тебе силы, приносит удовлетворение. Значение этих слов я понял только с возрастом.

Я сам люблю ходить на такие мероприятия, люблю бывать в гостях. К сожалению, эта традиция уходит, люди теперь гораздо меньше ходят к друг другу. Меня это беспокоит. Пандемия тоже внесла в это свою лепту. Очень важно ходить в гости, общаться, доносить самые хорошие пожелания друг другу. Сейчас люди строят большие, красивые дома, но сосед к соседу не заходит. Нам эту традицию – ходить в гости, встречать гостей – надо бы передать детям, это же наше достояние.

Я помню, раньше даже замки не использовали. Бабушка подпирала дверь камнем или палкой, это означало, что дома никого нет, и никто в дом не заходил», – рассказывает Галимзян бабай.

Мы с моим собеседником вместе попили чай из самовара. Налив в чашку чаю и добавив в него молока, Галимзян бабай предложил мне соль. Класть в чай соль – с такой традицией я прежде не встречалась.

«В прежние времена человек, у которого есть соль, считался богатым. Нам говорили, что соль делает еду сытной. В нашем детстве ее использовали в разных целях. Рану посыпали солью – больно, но обеззараживает. Врачей ведь тоже не было. Если болел живот, мама поила подсоленной водой. Раньше таких богатых столов, как сейчас, не было, мы были рады картошке, хлебу. Так что нужно радоваться тому, что у нас есть», – подытожил Галимзян бабай.

Гелюза Ибрагимова, «Интертат», перевод с татарского

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»